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Сирот из Донбасса приютила многодетная семья из Новосибирска

  • 23/01/2024, 11:59
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Сирот из Донбасса приютила многодетная семья из Новосибирска
Супруги Латынцевы воспитывают 17 детей.

Многодетная семья из Новосибирска взяли на воспитание четверых ребятишек из Донбасса. Своих детей у супругов Владимира и Оксаны семеро, остальную малышню взяли из детских домов.

Приемные братья и сестры: Анжела, Оля, Максим и Сережа в семью Латынцевых попали из донецкого детдома в сентябре прошлого года.

— Нам опека предложила забрать домой ребятишек, вот мы и согласились. Какая разница, откуда дети. Они такие же, как и все, — рассказала Om1.ru Оксана Латынцева.

С того времени дети успели адаптироваться к новым условиям проживания и привязаться к приемным родителям и даже отпраздновать дни рождения в окружении новых родственников.

Супругам Латынцевым по 46 лет. Глава семьи работает на железной дороге, а хранительница домашнего очага — в школе. Оба воспитывались в семьях, где было по двое детей. Никогда не стоили планов о том, что у них будет много ребятни. Однако сначала появились на свет семеро кровных, а потом взяли из детских домов еще десять малышей. Самому младшему всего два года, а старшему уже 25. Большую семью Оксаны и Владимира дополняют четверо внуков.

—  Сейчас мы воспитываем 12 детей. Живём в большом частном доме, всем места хватает. Ребята ходят в садик, в школу, — добавила многодетная мать.

По словам сибирячки, будни в многодетной семье проходят так же, как и в обычной: подъем, завтрак, школа, садик, работа. А вечерами дружно собираются за ужином и делятся впечатлениями от прошедшего дня. В выходные забот хватает, но стараются все вместе выбраться из дома и отдохнуть. Все, как в обычных семьях.

В прошлом году Латынцевы ездили в Москву. Организовать  бесплатное проживание в отеле им помог уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. Поездка понравилась взрослым, а дети получили массу впечатлений и испытали неописуемый восторг от столичных достопримечательностей и прогулок по огромному городу.

На вопрос журналистов, как они справляются с таким количеством детей, Оксана с улыбкой ответила: «Чтобы быть хорошим родителем, недостаточно содержать детей финансово, нужно стараться дарить им любовь и быть другом, старшим товарищем».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прокуратура через суд добилась жилья для многодетной семьи из 9 человек.

Фото: Om1.ru предоставлено Оксаной Латынцевой.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : сироты Донбасса многодетная семья


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