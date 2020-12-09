Росреестр предлагает дополнить «дачную амнистию»

Дачную амнистию решено продлить до 1 марта 2026 года, соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным, он размещен на портале правовой информации. Согласно обновленному документу, упрощенный порядок оформления прав на недвижимость будет распространен на участки под ИЖС.

Росреестр предложил дополнить закон о «дачной амнистии». Речь идет об автоматическом признании права собственности на земельные участки, оформленные в пользование еще в советское время, а также об упрощении регистрации прав на дома, построенные на земельных участках для ведения садоводства, ИЖС и личного подсобного хозяйства, независимо от давности их возведения, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

Для оформления необходимо иметь на руках только две бумаги: правоустанавливающий документ на земельный участок и технический план земельного участка. Их можно самостоятельно подать в органы Росреестра.

По словам заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого, Росреестр предлагает признать по умолчанию законными все приобретенные еще в эпоху СССР права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на земельные участки. То есть, иными словами, признать их правом собственности, независимо от вида разрешенного использования этих участков.

По сведениям Росреестра всего в стране насчитывается не менее 200 тыс. таких земельных участков, однако реальное число непереоформленных прав и ранее выданных документов установить очень трудно.

— В случае установления в законодательном порядке такой нормы, владельцу участка для приобретения на него права собственности не нужно будет обращаться в Росреестр для переоформления прав, что значительно упростит вовлечение таких земельных участков в гражданский оборот, — почеркнул Бутовецкий.

Чиновник пояснил, что, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане в таком случае смогут продавать свои земельные участки и передавать их по наследству.

Напомним, что дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года. Программа неоднократно продлевалась, последний раз — до 1 марта 2021 года. За 14 лет действия амнистии были зарегистрированы в упрощенном порядке права на 13,5 млн домов.

Фото: pixabay.com, автор- nastya_gepp