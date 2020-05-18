Студентов Новосибирска пригласили на онлайн-стажировку в МТС

МТС открывает набор на онлайн-стажировки для студентов и выпускников Новосибирских вузов по 14 направлениям, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что подбор стажёров, оформление, адаптация и выход на работу пройдёт полностью дистанционно.

— Программа включает в себя два основных блока – бизнес-стажировки и ИТ-стажировки. Бизнес-стажировки будут проходить в техническом блоке, маркетинге, финансах, HR, PR и других подразделениях МТС, а ИТ-стажировки по шести направлениям: системное администрирование, тестирование, разработка, искусственный интеллект, Big Data, аналитика, — рассказали в пресс-службе.

Особенностью онлайн-формата программы является отсутствие привязки к конкретному региону прохождения стажировки, например, студенты могут стажироваться даже в тех подразделениях компании, которые не представлены в их городе. По итогам прохождения программы лучшим студентам МТС предложит постоянную работу в компании, к которой также можно будет приступить в дистанционном формате.

Минимальная длительность стажировки составляет два месяца и может быть продлена по желанию стажера до шести месяцев. Для удобства совмещения с учебным процессом для стажеров предусмотрен гибкий рабочий график: минимальная рабочая неделя длится 20 часов. Работа в таком формате оплачивается, заработная плата зависит от условий стажировки.

Фото предоставлено пресс-службой МТС