Новосибирскэнергосбыт запустил собственную программу лояльности

В настоящий момент мы все находимся в непростых условиях – пандемия, введён режим самоизоляции, приостановлена работа многих заведений, нам приходится привыкать к новому онлайн образу жизни. Новосибирскэнергосбыт не остался в стороне и хочет поддержать своих клиентов. Компания запускает программу лояльности «Энергобонус» и предлагает уникальную возможность — ежемесячно экономить до 8% на оплате электроэнергии, всем кто оплачивает электроэнергию в указанные компанией сроки.

Чтобы стать участником программы и начать копить «энергобонусы», нужно первым делом скачать мобильное приложение «Платосфера», где можно оплатить все услуги ЖКХ без комиссии. Далее в мае или июне с 23 по 26 число оплатить электроэнергию по текущим показаниям электросчетчика и погасить имеющуюся задолженность. Чтобы продолжать накапливать кэшбэк, необходимо продолжать ежемесячно выполнять вышеуказанные условия.

Первый месяц участия в программе «Энергобонус» дает 1 % от фактически оплаченных киловатт-часов. Процент «энергобонусов» увеличивается от месяца к месяцу и максимально составит 8 %. Так, в мае участник программы получит кэшбэк 1% от суммы оплаты, в июне – 2%, и уже в декабре 8 %.

Если по каким-либо причинам пришлось прервать участие в программе лояльности, то можно в любой месяц продолжить накопление «энергобонусов», стартовав с условий участия первого месяца. Главное – накопленные «энергобонусы» не сгорают.

«Энергобонусы» начисляются автоматически в процентах, соответствующих месяцу участия от фактически оплаченных киловатт-часов. Расчет максимально простой — 1 «энергобонус» = 1 кВтч.

После того как участник накопит 100 энергобонусов, их можно списать в счет оплаты электроэнергии или продолжать копить. Стоит отметить, что тратить можно только ту сумму, которая кратна 100 кВтч — 100, 200, 300 и так далее.

С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте новосибирскэнергосбыт.рф.

Фото предоставлено пресс-службой компании