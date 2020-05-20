958 заболевших COVID-19 в Новосибирске — безработные

На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрированы 1805 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+77 за сутки), 24 летальных исхода (+ 2 за сутки). За последние дни прирост заболевших составляет около 4-4,4%. Такие данные привела на заседании майской сессии горсовета Новосибирска замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

— Сложно прогнозировать дальнейшую динамику, так как это связано с качеством соблюдения гражданами режима самоизоляции. Больше всего мы опасаемся локальных очаговых вспышек. Несмотря на динамику прироста последних дней, на мой взгляд, ожидать, что эпидемия пойдет на спад, преждевременно, — считает эксперт.

В 21 районе области зарегистрированы 233 случая заболевания COVID-19 (12,9%), остальные — в Новосибирске. 17 завозных случаев из-за рубежа, 1135 — из других регионов России, по большей части из Москвы. 653 случая с местной передачей — через посещение магазинов, аптек, общественного транспорта. По профструктуре заболевших среди них 254 сотрудника медицинских организаций, 57 учащихся, 26 дошкольников, 10 сотрудников образовательных организаций, 7 студентов, 958 неработающих граждан. Больше всего заболевших возрасте от 30 до 65 лет. По информации регионального минздрава, в области зарегистрирован 21 производственный очаг заболевания — 351 человек. По каждому очагу Роспотребнадзор и эпидемиологи проводят расследование. В 43% случаев при проверке близких контактов заболевших выявлены бессимптомные носители COVID-19.

— Статистика по заболеваемости ОРВИ и гриппом снижается, но мы наблюдаем рост внебольничной пневмонии — на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы связываем это с тем, что внебольничную пневмонию стали выявлять у пациентов с хроническими заболеваниями, — поясняет Аксенова.

Заммэра Новосибирска Валерий Шварцкопп считает, что жители Новосибирска, к сожалению, неохотно соблюдают требования о самоизоляции и масочном режиме.

— На сегодняшний день на основании протоколов, составленных МВД и нашими службами, выписано штрафов на общую сумму около 3 млн рублей. Самое страшное, что среди них есть люди, которые подписали документы о том, что они добровольно уходят на самоизоляцию, — комментирует Шварцкопп. — Телефоны и автомобили граждан с подозрением на коронавирус вносятся в единую базу, и через службу 112 оператор отслеживает их передвижение. Сейчас в розыске находятся 12 человек. В их отношении возбуждаются административные дела. Как только они будут найдены, на них наложат штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

В ближайшее время, по словам Аксеновой, в регионе будет развернута ИФА-диагностика (иммуноферментный анализ).

— Некоторые медцентры сообщили нам, что готовы работать в этом направлении, но пока не подтвердили интерес осуществлять диагностику в рамках ОМС, — говорит Елена Аксенова. — Как только мы получим тест-системы и ИФА-лаборатории для анализа на коронавирус и иммуноглобулины класса G и M, надеемся начать работу в рамках ОМС.

Кроме того, в минздраве прорабатывают варианты развертывания дополнительных площадок для приема больных с COVID-19. В частности, на территории НИИТО. Валерий Шварцкопп добавил, что в мэрии прорабатывается вопрос о предоставлении компенсаций за работу в сложных условиях сотрудникам обсерваторов. Напомним, они расположены на базе муниципальных домов отдыха, а также учреждений сферы образования, то есть не могут рассчитывать на компенсации, которые предоставляются сотрудникам медучреждений. Через новосибирские обсерваторы на сегодняшний день прошли около 700 человек.

Депутат горсовета Новосибирска, директор МУП «Похоронный дом «ИМИ» Сергей Бондаренко также заявил, что нужно обратить внимание на работу «черных» агентов, которые бесконтрольно контактируют с родственниками умерших пациентов.

— Далеко не всегда в диагнозе о смерти указывается такая причина, как коронавирусная инфекция. Прошу обратить на это внимание. Сегодня это контактная неуправляемая группа, — заявил он.

Некоторые депутаты поинтересовались, на каком основании в городе работают выставки-ярмарки для садоводов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ярмарочная деятельность запрещена до конца мая и поручил подчиненным разобраться в ситуации.

По данным Валерия Шваркоппа, сегодня в Новосибирске работают 216 крупных и средних промышленных предприятий, где заняты около 80 тысяч человек, а также 1443 субъекта малого бизнеса — 23 тысяч человек. Деятельность 3952 иных объектов потребрынка по-прежнему приостановлена.

В конце прошлого года глава УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщал, что в регионе около 200 тысяч человек трудоспособного возраста (1,7 млн) не имеют легальных доходов.

Фото: pixabay.com, автор- pandoraferrari