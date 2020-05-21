Зарегулировали

В горсовете Новосибирска отклонили протест прокуратуры на принятые в 2017 году положения правил благоустройства. Речь, в частности, идет о норме, запрещающей размещение нестационарных объектов во дворах жилых домов.

— По мнению прокурора, Совет депутатов превысил полномочия в данном вопросе, — пояснила в докладе начальник управления горсовета по правовым и экономическим вопросам Ольга Кондратенко. — Мы, как юристы, не рассуждали о правильности нахождения данной нормы в правилах благоустройства. Мы смотрели предел полномочий Совета депутатов и, основываясь на решении Верховного суда, который рассматривал аналогичную ситуацию, на федеральном законодательстве, делаем вывод о законности данного запрета в вашем решении. Если прокуратура подаст иск, будем выяснять это уже в судебных процессах.

Кому и как предстоит контролировать наличие ларьков во дворах, еще предстоит разобраться специальной рабочей группе, также созданной на сессии. Однако, как напоминает один из инициаторов ее создания, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов, к принятию такого решения в правилах благоустройства, по сути, сподвигла политика самой прокуратуры и Роспотребнадзора.

— До нашего решения регулировать эти правоотношения должен был Роспотребнадзор и прокуратура в качестве надзорного органа, — напоминает Салов историю вопроса. — С чем мы столкнулись? Роспотребнадзор никак не реагировал на размещение этих объектов, а прокуратура по одинаковым и похожим вопросам занимала разную позицию. Сегодня прокуратура обвиняет нас в том, что мы превысили полномочия и нарушили закон. Считаю, что мы ничего не нарушали.

Выступая против прокурорского протеста, депутат делает оговорку о необходимости дальнейшего многостороннего изучения данного вопроса.

— Даже если будет суд, проблема останется, — говорит он. — Нужно искать какое-то решение. В практике Совета депутатов, по крайней мере, нашего созыва, насколько я помню, мы всегда находили компромисс. Я предполагаю, что нормы СНПиНа сегодня не совсем соответствуют или вообще не соответствуют реалиям. У нас еще есть Жилищный, Гражданский, Градостроительный кодекс — там как раз общему собранию дано право на распоряжение придомовой территорией.

О том, что необходимость подобного решения назрела давно, сообщает и председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко, округ которого, по его словам, одним из первых столкнулся с последствиями некотролируемой торговли.

— Спор идет между легальными и нелегальными предпринимателями, — считает Бондаренко. — Те, кто строит в соответствии с законом магазины, вынуждены закрывать свои отделы, потому что вокруг них появляются несколько маленьких ларьков. Там сначала стали торговать фруктами, затем принесли яйца, мясо — и магазин закрылся. У нас такое есть на Ипподромском жилмассиве. А вчера на округе за один день поставили четыре ларька. Есть ли управа на это? Скажите глубину пропасти, куда нам еще дальше лететь. Потому, считаю, мы запаздываем с этим решением.

Ему оппонирует депутат Вячеслав Илюхин, голосовавший против данного решения.

— Нелегального (Коммерсанта. — Ред.) этот закон не касается, — считает Илюхин. — Он как стоял, придумывал обходные пути, так и будет стоять. Мы отнимаем как раз возможность быть легальными у предпринимателей. Вы же помните, как казино отменили. Как считаете, в Новосибирске нет казино? А раньше оно доход несло, в том числе и в бюджет. Я за то, чтобы была конкуренция. У большого магазина есть возможность закупать гораздо дешевле. Регулируйте нормально цены. Большие магазины очень приветствуют, чтобы убрали все ларьки, киоски, потому что у них нет конкуренции и они могут диктовать цены. А то, что они расплакались, как им тяжело, то, я вас уверяю, малым предпринимателям не легче.

По мнению депутата, данное положение правил благоустройства отрицательно скажется еще на нескольких категориях добросовестных граждан.

— Это лишает дополнительного дохода ТСЖ, — поясняет Илюхин. — Это лишает жителей права распоряжаться своим имуществом. Когда говорят, что объекты неправильно поставлены, то есть решение Конституционного суда, где разрешено ставить на дворовых территориях торговые объекты при соблюдении всех норм и правил. Никто не говорит, что киоск можно ставить где-то возле детской площадки. А если говорить о всех объектах, то теперь, если жители захотят поставить шлагбаум, не имеют права этого делать. Я буду голосовать против, поскольку еще и многие предприниматели обратились по этому поводу, и ТСЖ. Я поддержу протест прокурора.

Со своей стороны, в регулировании торговли на дворовых территориях заинтересована и исполнительная власть.

— Придомовая территория остается вне влияния муниципалитета, — рассказывает мэр Анатолий Локоть. — Можно целые экскурсии проводить, где какие кибитки стоят впритык к домам. Зачастую бывает, что это не только внутридворовые территории. Выходят и на магистральные улицы и придают им особый «шарм». Наш тренд — наведение порядка. Надо быть последовательными, наводить порядок и отклонять протест прокурора.

Напомним, что ранее под «каток» мэрии уже попали владельцы нестационарных объектов, расположенных на остановках общественного транспорта, в первую очередь, на гостевых маршрутах.

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