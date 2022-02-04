Новосибирские абоненты «Ростелекома» в 2021 году потратили на подарки более 11 миллионов бонусов

За начисленные баллы они подключали пакеты телеканалов и подписки в видеосервисе Wink и в интерактивном телевидении, устанавливали антивирус и покупали дополнительные возможности в онлайн-играх. Самой популярной опцией оказалась скидка на домашний интернет: этим предложением воспользовалась половина абонентов.

Чтобы войти в программу лояльности «Бонус», абонентам «Ростелекома» необходимо зарегистрироваться в Едином личном кабинете и подтвердить участие в программе. После этого пользователь сразу получит приветственные 200 баллов. Дальше баллы будут начисляться не только за оплату услуг провайдера, но и за покупки у партнеров проекта. В частности, бонусы можно получить за заказ в интернет-магазинах AliExspress и Lamoda, за покупки в сетях «М. Видео» и «Л’Этуаль», а также в маркетплейсе «СберМегаМаркет».

«Бонусы — это отличный вариант сэкономить. Мы привыкли к выгодным кешбекам и скидкам, поэтому и здесь действует тот же принцип: покупаешь услугу — и получаешь обратно часть потраченных средств на свой счет. Баллы можно тратить сразу или копить, потому что бонусы действительны в течение 24-х месяцев с момента их начисления», — отметил директор по работе с массовым сегментом региона «Сибирь» компании «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Для участников программы лояльности сейчас действует акция, благодаря которой можно получить скидку до 1 000 рублей при покупке умной колонки Капсула или Капсула Мини с голосовым ассистентом Маруся от компании VK. Гаджет помогает управлять «Умным домом» от «Ростелекома» и цифровым видеосервисом Wink, может запускать музыку во «ВКонтакте» или отвечать на вопросы.

Подробную информацию о программе лояльности «Бонус» можно узнать на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 1000 800.