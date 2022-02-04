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Новосибирскую недвижимость с апартаментами тоже могут проверить

  • 04/02/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
Местные застройщики и инвесторы интересуются этой темой, хотя заходят в нее очень осторожно.

В Москве начались проверки апартаментов. РБК, со ссылкой на начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, сообщил, что проверки пройдут примерно на 600 объектах с апартаментами на предмет законности их возведения. Как пишет издание, если объект возведен с нарушениями, его могут признать самостроем.

Опрошенные Infopro54 участники новосибирского рынка отметили, что тема апартаментов периодически поднимается депутатами  разных уровней.

— Одно время горсовет Новосибирска возбудился на эту тему, но депутатам объяснили, что есть федеральное законодательство, регулирующее строительство апартаментов. Судя по тому, кто в Москве и Санкт-Петербурге строит такие объекты, очень маловероятно, что это законодательство изменят, — говорит гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» («АРЖС»), депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин. — На сегодняшний день около 30-40% жилья, которое строится в столицах, — апартаменты. Бывают ситуации, когда в одном блоке часть здания — обычное жилье, а часть — апартаменты, так как этот блок не проходит по требованиям инсоляции. Застройщики идут на такие ухищрения, чтобы «посадить» на участок больше квадратных метров.

При таком раскладе, по мнению собеседника редакции, неудивительно, что власти Москвы решили проверить этот сегмент рынка недвижимости.

— К распространенным нарушениям можно отнести несоблюдение требований при строительстве апартаментов. Например, в таких объектах обязательно должна быть консьерж-зона, места общего пользования, сухотрубы. Это все декларируется застройщиком, но после сдачи объекта выясняется, что сухотрубы были фикцией, и их просто вырезают, — рассказывает Илюхин. — Или, например, есть апартаменты для долгого проживания: от месяца и более. Но здесь должны по-другому рассчитываться нормативы парковок. И очень много других нюансов. Обратите внимание, никто не говорит, что апартаменты хотят запретить. Хотят, чтобы они соответствовали нормативам

Кстати, собеседник редакции не исключил, что в апартаментах Новосибирска тоже могут пройти аналогичные проверки, если такое решение будет принято органами власти.

новости Новосибирска

На городском пляже пропишутся гостиницы-многоэтажки

Член штаба ОНФ Новосибирской области, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России», директор по развитию ООО «Империал Групп» Виктор Остахов отметил, что московские проверки обсуждаются новосибирскими застройщиками.

— Сейчас больше идет речь о московских объектах, которые находятся на сдаче и этапе получения ключей. В Новосибирске апартаментов немного — в моменте около 1% от строящегося жилья. Местные застройщики смотрят на эту тему с энтузиазмом, но уже 3-4 года на разных уровнях власти идет разговор, что ее «зарубят» или зарегулируют. Она постоянно муссируется органами местного самоуправления и муниципалитетами, которые «ставят на вид», что объекты являются точечной застройкой и «садятся» на площадки без привязке к социальной и дорожной инфраструктуре, — говорит Остахов. — Хотя участков, где можно было бы при нормальном зонировании разместить апартаменты, в городе достаточно. Некоторые застройщики запускают интересные проекты. Например, ООО «СМСС» на Сухарной, «Инские холмы» — ГК «Верба Капитал». Люди покупают такие объекты, и на них на рынке достаточно большой спрос как на элемент инвестирования или первого жилья. На объекте «СМСС» апартаменты разобрали достаточно быстро. Единственный минус — в апартаментах нельзя прописаться, но многих это не смущает, так как есть прописка у родителей или в других квартирах.

Он отметил, что экспертный совет при Госдуме РФ сейчас рассматривает правки по критериям апартаментов.

— Ранее эти критерии были достаточно широкие, и многие застройщики пытались использовать имеющиеся лазейки. Если регуляторика будет более четкой, то и застройщики, и банки смогут более адекватно оценивать все риски проекта и принимать решения о строительстве, — отметил Виктор Остахов.

Директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков не исключает, что в московских проверках есть элементы коррупции.

— Многие апартаменты строятся на основе разрешений, полученных на возведение гостиниц, а потом распродаются дольщикам как гостиничные номера. Возможно, этот рынок решили почистить от конкурентов. Законодательство в этой сфере достаточно серое, так что нарушения найти будет несложно. Москва может собрать на них в бюджет сотни миллионов рублей, — комментирует Марков. — Что касается Новосибирска, то у нас на сегодняшний день, продается единственный апартаментный комплекс — «Место» («Группа Мета»).

Президент «Группы Мета» Владимир Мартыненков сообщил Infopro54, что не видит рисков в работе на сегменте апартаментов.

— Наш формат — не мнимая сделка, а именно апартаменты! Риски есть для тех, кто под видом апартаментов фактически строит квартиры, — говорит собеседник редакции. — Кроме всего прочего у апартаментов тоже есть нормативные ограничения. В Москве пока только 6% апартаментов с нарушениями. Это немного.

О планах по строительству апартаментов ранее заявляла компания ООО «СТС».  Кроме того, недавно ГК «Дом-Строй» на комиссии в мэрии представила проект жилья с апартаментами, административным зданием и коммерческим детсадом.

Фото pixabay.com — SookyungAn

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : проверки новостройки недвижимость Застройщики апартаменты


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