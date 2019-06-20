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Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 17%

Во внутреннем сообщении отправлено 73,5 тыс. ДФЭ, в транзитном – 22,3 тыс. ДФЭ.
  • 20/06/2019, 11:21
Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 17%

В январе – мае 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 143,5 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что во внутреннем сообщении отправлено 73,5 тыс. ДФЭ (+4,5%), в транзитном – 22,3 тыс. ДФЭ (+35,9%), в экспортном – 30 тыс. ДФЭ (+7,2%), в импортном – 17,6 тыс. ДФЭ (+125,8%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – мае выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% и составила 75,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1,3 млн тонн грузов, +2,5%), в том числе: химикаты и сода – 18 тыс. ДФЭ (-13,8% к уровню января – мая 2018 года), лесные грузы – 11,7 тыс. (+30,3%), черные металлы – 6,6 тыс. (+3,2%), строительные грузы – 4,8 тыс. (+8,8%), разные продовольственные товары – 4,2 тыс. ДФЭ (+9,3%), промышленные товары – 3,6 тыс. (-4,4%), хлопок – 3,3 тыс. (рост в 65,8 раз), нефть и нефтепродукты – 3,2 тыс. (+2,7%),  метизы – 2,4 тыс. (-5%), продукты перемола – 2,3 тыс. ДФЭ (+37,3%), бумага – 2,1 тыс. (рост в 2,5 раза), остальные и сборные – 2 тыс. (+4,6%), а также зерно – 1,7 тыс. (рост в 2,6 раза) и химические и минеральные удобрения – 1,5 тыс. (+55,6%).

ДФЭ – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД

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