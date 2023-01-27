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Новосибирские аграрии готовы наращивать объёмы производства

  • 27/01/2023, 10:07
Новосибирские аграрии готовы наращивать объёмы производства
Губернатор Андрей Травников принял участие в работе коллегии министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Андрей Травников подчеркнул, что итоги 2022 года – очень достойные.

— У наших хозяйств есть возможность покупать лучшее оборудование и технологии, которые есть на мировых рынках. В том числе импортные, и я уверен, что мы от этого не откажемся, несмотря на все ограничения. <…> В полной мере и объёме сохраняется господдержка – все направления субсидирования со стороны правительства Новосибирской области найдут отражение в господдержке. Также будем активизировать работу по продвижению интересов новосибирских аграриев на федеральном уровне, — отметил губернатор.

Объём производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 164,8 млрд рублей с индексом производства 100,7% к уровню 2021 года. Аграриями Новосибирской области собраны рекордные в истории региона 3,4 млн тонн зерна. Новосибирская область является крупнейшим аграрным экспортёром Сибирского федерального округа (первое место в СФО). Объёмы экспортных отгрузок продукции АПК в количественном выражении в 2022 году превышают на 34,2% показатели 2021 года.

В хозяйствах всех категорий выросли объёмы производства основных видов продукции животноводства: молока, мяса скота и птицы, пищевых куриных яиц. Новосибирская область занимает 3-е место в России по поголовью молочных коров, а по производству и реализации молока – 7-е место среди регионов РФ. В Сибири по этим показателям наш регион лидирует.

В 2022 году на территории области в сфере АПК завершена реализация 5 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 млрд рублей. В стадии реализации находятся ещё 6 крупных инвестпроектов.

Продолжено техническое переоснащение отрасли. Сельхозпроизводителями региона в 2022 году приобретено 2534 ед. техники, или 204,4% к плану, на сумму 12,6 млрд рублей. Компенсация части стоимости техники и оборудования за счёт средств областного бюджета составила 2,16 млрд рублей (в 2,4 раза выше, чем в 2021 году). Объём государственной поддержки сельхозпроизводства в Новосибирской области в 2022 году составил 4,6 млрд рублей.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области Андрей Травников


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