Япония запретила экспорт вакцин и медоборудования в Россию

Власти Японии ввели персональных санкций, включающие заморозку активов в случае их наличия, против 36 лиц и трех организаций из России, передает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины Япония с 3 февраля запрещает экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Также в перечне оказались оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты. Всего в новом списке более 80 наименований.

— Также под запрет попадает оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, — говорится в сообщении.

Напомним, с начала военной спецоперации в Украине под санкции Японии попали свыше 900 человек и более 50 организаций в России. Вместе с тем страна восходящего солнца заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.

Ранее редакция сообщала, что почти 200 человек попали под украинские санкции.

Фото: pixabay.com — DavidRockDesign