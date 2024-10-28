Новосибирские аграрии подходят к завершению уборочной с достойными результатами

Во время оперативного совещания губернатору Андрею Травникову были представлены предварительные результаты уборочной кампании 2024 года. Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области и министр сельского хозяйства Андрей Шинделов отметил, что с 10 сентября в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время проводятся уточнения по актированным посевам, которые пострадали или погибли. На сегодняшний день собрано 2,5 млн тонн в бункерном весе, что обнадеживает, поскольку это улучшение по сравнению с прошлым годом. Общая площадь, на которой скошены зерновые и зернобобовые культуры, равна 1,347 млн га, что составляет 93,8% от плана, с валовым сбором 2,548 млн тонн и урожайностью 18,9 ц/га. Уборка технических культур также идёт успешно, с валовым сбором 477 тыс. тонн. Важно отметить, что по производству овощей и картофеля показатели сохраняются на уровне прошлого года. Кроме того, обеспечена достаточная кормообеспеченность для зимнего периода, и работа над семенами для следующего года продолжается.

На 24 октября текущего года в рамках обновления технической базы отрасли предприятия приобрели 798 единиц сельскохозяйственной техники. В эту цифру вошли 107 тракторов, 83 комбайна для уборки зерна и 10 комбайнов для заготовки кормов, что составило 162,9% от запланированного объема. Инвестиции в новую технику достигли 5,182 миллиарда рублей. Андрей Шинделов отметил, что повысился удельный вес техники, возраст которой не превышает трех лет.

Работы по модернизации и обновлению машино-тракторного парка продолжатся.