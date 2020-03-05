Новосибирские аграрии получат комбайны с дополнительной скидкой

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области и Комбайновый завод «Ростсельмаш» подписали 4 марта соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно решать задачи по обеспечению новосибирских аграриев качественной сельскохозяйственной техникой, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Согласно закрепленным договоренностям, машиностроительное предприятие будет расширять свое присутствие на региональном рынке сельхозтехники, продвигать на него новые модели, способствуя тем самым своевременному и качественному проведению полевых работ.

Кроме того, поставка зерно- и кормоуборочных комбайнов (за исключением Дон-680 и Nova), косилок самоходных, адаптеров, тракторов серии 2000 и 3000 будет осуществляться для новосибирских сельхозпроизводителей на льготных условиях: с дополнительной скидкой 5% от стоимости техники, сложившейся после предоставления покупателю скидки в соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих технику под брендами РОСТСЕЛЬМАШ. Продуктовая линейка компании включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

Фото пресс-службы минсельхоза Новосибирской области