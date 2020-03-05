Нового главу Дзержинского района представили его жителям

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с жителями Дзержинского района представил им нового главу, вместо недавно покинувшего свой пост Сергея Жирова. Район возглавил теперь уже бывший директор ОАО «Электроагрегат» Александр Рудских. Об этом Infopro54 сообщил присутствовавший на встрече руководитель районного отделения КПРФ Сергей Худяков.

— Мэр поблагодарил бывшего главу за работу, за вклад в развитие района, представил нового, — говорит собеседник редакции. — Тот рассказал о себе, ответил на вопросы. Ранее мы, районная парторганизация, с ним не пересекались. Надеемся на взаимопонимание в будущей работе.

Напомним, что на минувшей неделе теперь уже бывший глава Дзержинского района Сергей Жиров оставил свой пост, возглавив по приглашению госкорпорации «Ростех» АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП). Ряд источников сообщали о возможном назначении на его места замглавы Первомайского района Артёма Роговского. Но эта информация не подтвердилась. В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально о новом назначении на момент подготовки публикации не сообщил.

Александр Рудских родился 27 августа 1965 года. После окончания танкового училища и армейской службы получил экономическое образование в академии госслужбы. Работал главным инженером на «Сибприводе», в 2009 году перешёл на работу в ОАО «Электроагрегат». В 2010 году назначен генеральным директором предприятия.

Евгения Федорова

Фото с сайта ОАО «Электроагрегат»