Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» обсудил планы на 2020 год

4 марта состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены этапы и ход реализации Стратегии развития, определены планы на 2020 год по корпоративному блоку и цифровизации Банка, а также рассмотрены другие вопросы.

На заседании Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» были подведены итоги 2019 года по корпоративному направлению, среди которых рост кредитного портфеля до 300 млрд рублей (+4% за 2019 год). Драйвером роста стало кредитование предприятий различных отраслей экономики. На 2020 год перед корпоративным блоком Банка стоят амбиционные задачи по приросту портфеля на 15%. Фокусом 2020 года станут: активизация работы в ВЭД (поддержка экспортеров и импортеров), усиление отраслевой специализации, расширение географии присутствия (открытие новых представительств, например, в Ростове-на-Дону и Краснодаре), а также рост портфеля в сегменте лизинга и факторинга на 37%.

На заседании Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» также были подведены итоги цифровизации бизнеса в 2019 году. В рамках обновленной Стратегии основными целями в области цифровизации до 2022 года определены: перевод 90% объема всех операций клиентов в удаленные цифровые каналы, достижение доли 90% автоматически принимаемых кредитных решений и обеспечение 90% продаж с помощью предложений, предрассчитанных на базе больших данных. По данным на 1 января 2020 года более 60% всех клиентов Банка «Санкт-Петербург» активно используют электронные каналы – и это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков. С начала текущего года количество активных пользователей мобильного приложения для частных клиентов выросло на 30%. Доля онлайн-продаж продуктов банка достигла 58%, увеличившись за 2019 год на 16 процентных пунктов. Банк осенью 2019 года презентовал новое мобильное приложение для юридических лиц. Приложение «БСПБ Бизнес» оценили не только пользователи, но и эксперты рынка. Так, в декабре 2019 года оно признано «Инновацией года» в категории «Финансовые услуги» в рамках премии в области финтеха «Время инноваций». Сегодня приложение «БСПБ Бизнес» является логическим этапом трансформации Банка «Санкт-Петербург» в цифровой банк, в том числе и для корпоративных клиентов.

Также было принято решение о включении в список для голосования на годовом собрании акционеров качестве членов Наблюдательного совета на 2020-2021 корпоративный год следующих кандидатов: Савельев Александр Васильевич, Бычков Андрей Павлович, Германович Алексей Андреевич, Гузь Владислав Станиславович, Звездочкин Андрей Михайлович, Иванникова Елена Викторовна, Кирюханцев Павел Анатольевич, Левин Юрий Генрихович, Назаров Сергей Петрович. Кроме того, члены Наблюдательного совета утвердили на должность корпоративного секретаря Банка «Санкт-Петербург» начальника отдела правового сопровождения Дирекции по правовым вопросам Екатерину Леонтьеву. Г-жа Леонтьева с 2008 года работает в Банке, в 2001 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Также в рамках заседания Наблюдательным советом была утверждена дата проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 27 мая 2020 года.

Фото: пресс-служба банка