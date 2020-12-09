Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение о выделении Новосибирской области почти 400 млн рублей на возмещение части понесенных затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса в 2020 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, в 2020 году на территории области в стадии реализации находились 10 крупных инвестиционных проектов: в тепличном овощеводстве, птицеводстве, молочном животноводстве, свиноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, на общую сумму более 56 млрд рублей. В течение года введен в эксплуатацию новый животноводческий комплекс молочного направления, до конца года планируется завершить еще пять проектов. Только в этих проектах будет создано более 500 новых рабочих мест для работников АПК.

Кроме того, продолжается реализация еще целого ряда крупных инвестиционных проектов со сроками завершения в 2021-2024 годах (в том числе мощный сыродельный завод, мясокомбинат, птицефабрика по выращиванию утки и другие), и запланировано начало реализации 5 новых крупных проектов общей стоимостью свыше 23 млрд рублей (завод по производству соленых закусок – торжественная закладка его первого камня состоялась в сентябре, комплекс по переработке молока, комплекс по выращиванию грибов, элеваторный комплекс, фабрика по производству кормов для домашних животных).

Отмечается, что в этом году принято сразу несколько новых мер поддержки, финансируемых исключительно из бюджета Новосибирской области. В целом, государственная поддержка сельхозпроизводства в 2020 году составит 3,1 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд рублей – из средств областного бюджета. В настоящее время до получателей доведено 2,8 млрд рублей господдержки.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области