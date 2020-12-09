Средняя сумма покупки новосибирцев по банковской карте составила 716 рублей

По итогам 9 месяцев 2020 года жители Новосибирской области потратили на оплату товаров и услуг с помощью банковских карт свыше 420,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что объем таких безналичных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19%, а количество операций увеличилось почти на четверть до 587,2 млн единиц.

Средняя сумма покупки жителей региона с января по сентябрь этого года по карте составила 716 рублей.

— Стоит отметить, что средний чек покупки незначительно снизился по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что держатели карт стали чаще совершать повседневные платежи безналичным способом. Также у новосибирцев в этом году появилась возможность оплачивать товары и услуги без использования банковской карты с помощью Системы быстрых платежей, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что на начало декабря 30 банков-участников СБП предоставляют бизнесу такую услугу. С 1 апреля 2022 года такая услуга станет обязательной для банков с универсальной лицензией.

— По информации банков, некоторые новосибирские компании уже проявляют интерес к оплате товаров и услуг через СБП. Для бизнеса такой способ оплаты может стать альтернативой уже привычной оплате картами, ведь у него есть свои преимущества. Во-первых, это дешевле эквайринга, комиссия банку для компании за одну операцию составляет не более 0,7%. Во-вторых, деньги на счет организации от покупателя поступают мгновенно. Для небольших торговых и сервисных организаций одним из вариантов оплаты может стать QR-код с реквизитами компании. Его можно распечатать и разместить прямо на кассе или в офисе, — прокомментировал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.

15 декабря в 14:00 по местному времени эксперты Банка России и Национальной системы платежных карт проведут бесплатный обучающий семинар для предпринимателей о преимуществах и особенностях Системы быстрых платежей. Он будет транслироваться на канале Банка России в YouTube и на странице в Facebook. Чтобы задать вопрос экспертам, необходимо заранее зарегистрироваться.

Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova