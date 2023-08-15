Новосибирские актеры снялись в киноленте с Еленой Яковлевой

Мелодрама с участием актрис театра «Красный Факел» была представлена на суд жури фестиваля российского кино «Выборг» («Окно в Европу»). Это одно из старейших и престижных ежегодных кинособытий в России. Показы конкурсных лент проходили с 4 по 11 августа.

Артистки труппы «Красного факела» – Галина Алёхина, Елена Жданова и Ирина Кривонос снялись в полнометражном фильме режиссёра Антона Коломееца «Свет». Картина взяла главный приз в секции игрового кино.

– Лента получила особое упоминание жюри с формулировкой «За лучший актёрский ансамбль», а также приз имени Армена Медведева. И была признана лучшей, по мнению зрителей. Народная артистка России Галина Алёхина, заслуженная артистка России Елена Жданова и актриса Ирина Кривонос исполнили в мелодраме роли второго плана, – сообщает пресс-служба театра «Красный Факел».

Главную роль в фильме «Свет» исполнила народная артистка России Елена Яковлева. Она сыграла сотрудницу социальной службы Татьяну Сергеевну. Героиня накануне своего 60-летнего юбилея сталкивается с прошлым, о котором предпочла бы забыть.

Новое кино скоро выйдет на онлайн-экраны. О широком теле- и кинопрокате пока ничего не известно.