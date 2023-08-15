Зеленые яйца появились в продаже в Новосибирске

Объявление об их продаже появились в интернете.

Породу кур Ухейилюй вывели ещё в древнем Китае путём скрещивания чернокожих кур с диким фазаном. Птица оказалась на грани вымирания. Учёные смогли восстановить вид, сейчас породу охраняют на уровне государства. Встретить их можно только у коллекционеров.

Любители экзотики, семья Пурыга из Новосибирска, тоже завели необычных птиц. Гребень, голова, перья, туловище – всё чёрного цвета. В том числе и мясо. Сибиряки купили у заводчика одного петуха и несколько кур. Птица уже высидела несколько цыплят. Пернатые не привередливы, тщательного ухода не требуют. Несутся столько же, сколько простая домашняя курица – 1 яйцо в день. Но у Ухейилюй яйца — зелёные. Вес одного около 50 граммов. Семья птицеводов решила их продавать.

— Медицинская польза яиц и мяса этой породы доказана учёными. Их употребление в пищу помогает решать проблемы анорексии, сердечно-сосудистых заболеваний, рака щитовидки, замедлять старение, снижать давление и уровень холестерина, повышать иммунитет. Вытяжку из яиц используют для изготовления БАДов. Белок содержит витамины А,В,Е, йод, лецитин, селен, цинк, аминокислоты. Белок и желток легко усваиваются человеческим организмом, — рассказал новосибирский продавец Александр Пурыга.

В Новосибирске появился спрос на зеленые яйца, говорят продавцы. Желающие даже записываются в очередь, чтобы купить необычный продукт. Правда цена на экзотику слегка клюется: 200 рублей за десяток.