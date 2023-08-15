Новосибирский застройщик планирует разместить коммерческие облигации

АО «Куюм», материнская компания и учредитель предприятий-застройщиков ГК VIRA, зарегистрировало программу коммерческих облигаций. В рамках программы эмитент может выпустить долговые бумаги по закрытой подписке. Максимальный срок погашения — 1 800 дней с даты начала размещения отдельного выпуска. Срок действия программы не ограничен.

— Предварительно АО «Куюм» сообщило о том, что запланированный объем первого выпуска составит 200 – 300 млн руб. О сроках размещения первого выпуска эмитент сообщит дополнительно к моменту его регистрации, — пояснили в пресс-службе финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал». — Коммерческие облигации — это долговые ценные бумаги, размещение которых осуществляется по упрощенной схеме, а именно с помощью закрытой подписки среди заранее определенного круга инвесторов. АО «Куюм» отдало предпочтение именно данному инструменту, поскольку имеет пул инвесторов, потенциально заинтересованных в приобретении бумаг.

В пресс-службе «Юнисервис Капитал» сообщили, что стратегия развития группы компаний предполагает освоение новых регионов и сегментов рынка, в частности премиального, и постепенное увеличение объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости.

На рынке жилой недвижимости ГК VIRA работает порядка 12 лет, за это время: сдано в эксплуатацию более 700 тыс. м2 жилой недвижимости; продано 17 000 квартир. Реализованные проекты: ЖК «Свобода», ЖК «Ника», ЖК «Матрешки», ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Аэропорт» в Новосибирск; ЖК «Матрешки» (г. Барнаул) и другие. На долю ГК VIRA приходится в 5,5% новосибирского рынка по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости.

Напомним, АО «Куюм» в 2016 году стал владельцем 100% горно-лыжного курорта «Юрманка» в Маслянинском районе, который занимает 46.5 га. Как ранее сообщали в администрации района, в 2021 курорт планировалось принять в муниципальную собственность. На уровне района провели инвентаризацию объекта и подготовили «дорожную карту» развития «Юрманки». Однако, в сезоне 2022-2023 года ГЛК «Юрманка» вновь начал работать и получил большой поток гостей, сообщала в ответ на запрос Infopro54 замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

По данным Seldon.Basis, АО «Куюм» создано в 2014 году, уставный капитал — 9.6 млн рублей. Выручка компании в 2022 году составила 146 тыс рублей (-97% к 2021 году), чистая прибыль — 522,9 млн (+43%). У компании 10 дочерних организаций в названии которых есть слово «Вира». Директор — Денис Солонников. Он также является руководителем ОО СЗ «ВИРА 55», ООО СЗ «ВИРА Урбан», ООО «ВИРА Хаузес». Реестр владельцев компании закрыт.

Ранее редакция сообщала о том, что облигации новосибирской компании раскупили за один день.