Новосибирские антимонопольщики нашли нарушение в закупке медицинских изделий

Новосибирский УФАС России остановил аукцион на закупку устройств для вливания инфузионных растворов с начальной ценой контракта 229 500 рублей. Жалоба была подана ООО «Новая медицина» на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия установила, что в извещении электронного аукциона установлены ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств. Устройства для переливания кровезаменителей и инфузионных растворов как раз относятся к таким медицинским изделиям.

Пять участников закупки из семи предложили к поставке товары иностранного происхождения. Участники должны были быть отклонены аукционной комиссией заказчика.

— Ведомство признало ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции» нарушившим закон о контрактной системе и постановление правительства РФ. Аукционной комиссии предписано отменить решение, зафиксированное в протоколе о подведении итогов торгов и повторно рассмотреть заявки, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что ФАС согласовала сделку по «Птицефабрике Чикская».