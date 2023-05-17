Социальное развитие страны в фокусе журналистских работ – номинации «Демографическая ПРОгрессия» и «Здоровье» конкурса «Сибирь.ПРО»

Победители будут определены в номинациях «Демографическая ПРОгрессия» и «Здоровье».

Поддержка института семьи, рост рождаемости, увеличение продолжительности и качества жизни граждан – таковы ориентиры государственной политики России в области демографии.

«У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», – убеждён Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Значимость развития системы здравоохранения для сбережения и приумножения нации трудно переоценить. Отдельное внимание этому вопросу уделяется в условиях проведения специальной военной операции. Так, в перечне поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию подробно отражены меры, направленные на всестороннюю поддержку участников СВО и членов их семей, в том числе, мероприятия, обеспечивающие медицинскую и психологическую помощь, организацию реабилитации, долговременный уход на дому.

В настоящее время на системной основе акцентируется важность содействия укреплению института семьи. Забота о достойной жизни старшего поколения, воспитание молодёжи в духе гражданского единства, уважение к истории – непреходящие ценности, которые составляют глубинную основу мировоззрения российского общества.

«Именно в больших и дружных семьях ребёнок вырастает настоящим гражданином и патриотом своей страны. Он понимает ценность труда, учится жить в гармонии с окружающими», – подчеркнул полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Победа в номинации «Демографическая ПРОгрессия» проекта «Сибирь.ПРО» присуждается за материал или серию материалов о решении демографических проблем в Сибирском федеральном округе и пропагандирующих ценность семьи и семейных отношений. К рассмотрению принимаются работы о поддержке материнства и детства, многодетных семей, об оказании помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, о положительном опыте приёмных семей. Также к участию в конкурсе допускаются материалы, рассказывающие о действиях органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение привлекательности территории, формирование современной, комфортной для жизни социальной инфраструктуры, решение социальных проблем, развитие гражданского общества и т.д.

Журналистские материалы о реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», доступности и качестве медицинских услуг, оказании экстренной и высокотехнологической медпомощи, сохранении и укреплении здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни представлены в номинации «Здоровье». Также к рассмотрению принимаются работы о комплексном развитии медицинского образования, переподготовке и повышении квалификации медперсонала, о самоотверженном труде врачей и медицинских работников. Кроме того, в номинацию допускаются конкурсные публикации о разработке прорывных методов лечения и реабилитации, использовании цифровых технологий в медицине.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.