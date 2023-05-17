Рекламодателям

Социальное развитие страны в фокусе журналистских работ – номинации «Демографическая ПРОгрессия» и «Здоровье» конкурса «Сибирь.ПРО»

  • 17/05/2023, 14:11
Принять участие в XVIII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» могут репортеры, освещающие вопросы социального развития регионов Сибирского федерального округа.

конкурс журналистовПобедители будут определены в номинациях «Демографическая ПРОгрессия» и «Здоровье».

Поддержка института семьи, рост рождаемости, увеличение продолжительности и качества жизни граждан – таковы ориентиры государственной политики России в области демографии.

«У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», – убеждён Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Значимость развития системы здравоохранения для сбережения и приумножения нации трудно переоценить. Отдельное внимание этому вопросу уделяется в условиях проведения специальной военной операции. Так, в перечне поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию  подробно отражены меры, направленные на всестороннюю поддержку участников СВО и членов их семей, в том числе, мероприятия, обеспечивающие медицинскую и психологическую помощь, организацию реабилитации, долговременный уход на дому.

В настоящее время на системной основе акцентируется важность содействия укреплению института семьи. Забота о достойной жизни старшего поколения, воспитание молодёжи в духе гражданского единства, уважение к истории – непреходящие ценности, которые составляют глубинную основу мировоззрения российского общества.

«Именно в больших и дружных семьях ребёнок вырастает настоящим гражданином и патриотом своей страны. Он понимает ценность труда, учится жить в гармонии с окружающими», – подчеркнул полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Победа в номинации «Демографическая ПРОгрессия» проекта «Сибирь.ПРО» присуждается за материал или серию материалов о решении демографических проблем в Сибирском федеральном округе и пропагандирующих ценность семьи и семейных отношений. К рассмотрению принимаются работы о поддержке материнства и детства, многодетных семей, об оказании помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, о положительном опыте приёмных семей. Также к участию в конкурсе допускаются материалы, рассказывающие о действиях органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение привлекательности территории, формирование современной, комфортной для жизни социальной инфраструктуры, решение социальных проблем, развитие гражданского общества и т.д.

Журналистские материалы о реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», доступности и качестве медицинских услуг, оказании экстренной и высокотехнологической медпомощи, сохранении и укреплении здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни представлены в номинации «Здоровье». Также к рассмотрению принимаются работы о комплексном развитии медицинского образования, переподготовке и повышении квалификации медперсонала, о самоотверженном труде врачей и медицинских работников. Кроме того, в номинацию допускаются конкурсные публикации о разработке прорывных методов лечения и реабилитации, использовании цифровых технологий в медицине.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором

409
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18

Актуальный разговор

Елена Ермолаева, аналитик-консультант российской гильдии риелторов, директор компании RID Analytics

Елена Ермолаева: Затоваривание рынка новостроек в Новосибирске есть, но некритичное

За 4 месяца 2023 года в новостройках Новосибирска были проданы около 7 тысяч квартир.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Самсон едет в Санкт-Петербург

17/05/2023, 16:37

Минздрав назвал категории лиц, которые могут получать бесплатные лекарства

17/05/2023, 16:23

Имущество работодателя хотят изымать в счет уплаты долгов по зарплате

17/05/2023, 15:55

Минздрав области опубликовал адреса пунктов помощи при укусе клеща

17/05/2023, 15:03
Популярное

Активность мошенников на майские праздники снизилась в 1,5 раза

17/05/2023, 15:22

В Новосибирске составили рейтинг самых запыленных районов

17/05/2023, 12:34

Метеорологический прогноз погоды на лето в Сибири

16/05/2023, 11:43

Новости компаний

ВТБ и НИУ ВШЭ открыли весеннюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал»

17/05/2023, 15:27

Банк Уралсиб стал инициатором Первого общероссийского межбанковского акселератора

17/05/2023, 10:25

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших долгосрочных вкладов

16/05/2023, 10:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска