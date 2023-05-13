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ФАС согласовала сделку по «Птицефабрике Чикская»

  • 13/05/2023, 15:57
Автор:
Чикская птицефабрика
По мнению ведомства, она не приведет к ограничению конкуренции на рынке куриных яиц.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «НИФК» о приобретении АО «Птицефабрика Чикская». По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке куриных яиц.

— «Птицефабрика Чикская» является одним из крупнейших производителей куриных яиц в Сибири и производит продукцию под брендами «Яркое утро» и «Национальный стандарт», — уточнили в ФАС.

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На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Напомним, в 2022 году новым акционером «Птицефабрики Чикская» стала АО «Птицефабрика Челябинская». На «Птицефабрике Челябинская» комментарий по решению ФАС корреспонденту редакции получить не удалось. Как сообщил участник рынка, знакомый с ситуацией на фабрике, это сделка прошла в рамках холдинга, и владелец новосибирской птицефабрики не изменился.

Как пишет «РБК.Новосибирск», со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в 2023 год на «Чикской птицефабрике» планируется начать работы по модернизации. Она будет проходить до 2028 года без снижения объемов производства яйца. Объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей. Директором «Чикской птицефабрики» является депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Биль.

АО «Птицефабрика Чикская» расположено в селе Прокудское Новосибирской области. На фабрике содержатся более 1,2 млн голов кур-несушек. В сутки она производит 900 тысяч яиц. На территории птицефабрики расположены более 30 корпусов, в которых содержится поголовье кур, говорится на сайте компании. Ранее птицефабрика входила в состав группы «ПРОДО».

По данным Минсельхоза области, в 2022 году регион нарастил выпуск яиц на 140,2 млн штук (или на 15% к уровню 2021 года) ― до 1,09 млрд штук. Самообеспеченность области яйцом собственного производства составляет 126%. Новосибирская область занимает второе место в Сибири по производству яйца и 4 место в России по экспорту яйца и яичных продуктов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что самообеспеченность России по пищевому яйцу составляет 100%. 

Фото pixabay ― Couleur

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Чикская птицефабрика Челябинская птицефабрика ФАС птицефабрики Новосибирской области производство яйца


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