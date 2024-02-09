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Новосибирские астрологи рассказали, что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь деньги

  • 09/02/2024, 23:00
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Новосибирские астрологи рассказали, что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь деньги
Предсказания, ритуалы и советы от экспертов помогут стать счастливее и принесут удачу.

Празднование Нового года в Китае всегда приходится на Второе новолуние после зимнего солнцестояния. Отмечается в этом году 10 февраля. Это время и будет считаться началом Нового года по восточному календарю. Кстати, в Китае будут встречать не 2024 год, как это совсем недавно делали россияне, а 4721-й.

Астрологи считают, что новолуние ― время прибыли и прироста во всех сферах. Чтобы провести год в достатке на столе должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются образным воплощением одного из главных пожеланий — рождения сыновей и достатка. Надо сказать, что пельмени в целом являются символом Луны.

Эзотерик с научным подходом, основатель центра «Сила Рода» Карина Родосильных поделилась своими секретами празднования Китайского нового года с читателями Infopro54.

Новосибирские астрологи рассказали, что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь деньги

― В Поднебесной принято дарить подарки из парных предметов, символизирующих единство и семейную гармонию. Кроме того, приходя в гости, хозяевам принято преподносить два мандарина, а уходя, получать от них два других мандарина. Таким образом хозяева и гости обмениваются символами финансового благополучия, ― говорит Карина.

Так же в день новолуния проводится семейный ритуал на благополучие. Любой из читателей может тоже приобщиться к этому тайному действу.

Новосибирские астрологи рассказали, что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь деньги

― Для ритуала понадобятся: колокольчик, глиняный горшок, ваши серебрянные украшения (символ Луны), золотые украшения и рис. Горшочек устанавливают на окно так, чтобы попадал лунный свет, прозванивают его колокольчиком и наполняют горстью риса, далее закладывают украшения и снова прозванивают колокольчиком. В течение всего лунного цикла (до следующего новолуния) необходимо заполнять горшок десятирублёвыми монетами. Так вы привлекаете в свой дом богатство. Как только горшочек будет заполнен, деньги необходимо потратить без сдачи, а украшение носить при себе. Повторять ритуал можно не чаще 4 раз в год и всегда соблюдать нужную фазу луны, ― поделилась тайными знаниями эзотерик.

Новосибирский астролог Наталья Горелкина составила свой прогноз по звездам.

Новосибирские астрологи рассказали, что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь деньги

― В ночь с пятницы на субботу 10 февраля, в 02:01 по Москве наступает новолуние. Оно открывает новый цикл, это хороший период, чтобы планировать, записывать свои цели, задачи на месяц или год, завести новые финансовые привычки, посмотреть, что происходит в окружении, познакомиться новыми людьми, ― говорит Наталья.

В этот период новолуние запускает новые энергии и тренды: резкие перемены будет давать энергия Урана, а это всегда начало чего-то нового, неординарного. Воплощение новаторских или нестандартный идей будут иметь очень хороший результат в дальнейшем.

― Хорошее время для запуска процессов, бизнес-проектов, их лучше начинать на растущей Луне. При этом, конечно, ориентироваться на свой личный астропрогноз, потому что это общая рекомендация, ― считает астролог.

Эксперт дает несколько полезных советов, как встретить китайский новый год:

― Сделать уборку в квартире освободить ваше пространство, для новой энергии. А деньги, это и есть энергия в чистом виде.

― Почистить все, что касается вашего окружения, контакты в записной книжке, люди с соц. сетях и т.д. Чтобы, в вашу жизнь пришли новые люди, которые принесут другие возможности

― Хорошее время, чтобы обновить гардероб.

Новосибирские астрологи рассказали, что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь деньги

Есть у астролога и рекомендации, как привлечь удачу и деньги. В этом процессе важен внутренний настрой.

― Стоит записать свои цели и задачи на новый месяц и даже год, визуализировать их, представить свои ощущения от достижения. Все зависит от того, на чем мы держим фокус внимания, и какие смыслы вкладываем. Если для вас имеет ценность талисманы, то стоит приобрести себе какой-либо артефакт, который будет символизировать достижение целей в этом году. Это может быть даже ручка или кошелек, который у вас будет ассоциироваться с получением желаемого. У каждого человека свой символизм и любая вещь, на которой вы будите держать фокус внимания, будет у вас будет олицетворять начало нового цикла и достижение целей, ― рассказывает Горелкина.

Для тех, кто планирует праздновать китайский новый год, есть рекомендация делать это в красном цвете. Дракон хоть и зелёный, и деревянный, но в китайском гороскопе красный цвет — символ благополучия, здоровья, богатства, плодородия.

― А если вы не планируете отмечать китайский новый год, и не успеваете прописать желания или цели, не отчаивайтесь, впереди 20 марта, день весеннего равноденствия и настоящий астрологический новый год, энергии которого нам намного ближе, чем календарный или китайский, ― резюмировала астролог.

Фото: предоставлено Кариной Родосильных и Натальей Горелкиной.

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Эзотерика новолуние Китайский новый год астрология


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