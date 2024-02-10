«Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в Нижнекамске

Тревожной и напряженной оказалась игра между двумя хоккейными командами на ледовой арене в Нижнекамске.
После первого периода табло со счетом словно замерло ― 0:0. Болельщики наблюдали очень осторожный хоккей со стороны игроков. «Нефтехимик» отчаянно покорял ворота сибиряков, совершив 8 уверенных попыток забить шайбу. У Новосибирской команды ударов оказалось в два раза меньше.
Во втором периоде команды разыгрались. На табло загорелся счет: 1:1.
Трибуны с напряжением ожидали окончания овертайма.
― За две секунды до конца матча наши все-таки закинули шайбу в ворота противника. Победа! ― рассказал Infopro54 Александр, болельщик «Сибири».
Домой новосибирцы возвращаются счастливыми.
― Мы настраиваемся на каждую игру. Мы знаем, к чему мы идём и неважно, с кем мы играем, ― прокомментировал итог матча исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.
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Фото со страницы ХК Сибирь в ВКонтакте.
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