Новосибирские бренды на конкурсе «Знай наших»: беспилотники, здоровые продукты, одежда из крапивы и многое другое

Среди них – как хорошо известные за пределами области, так и молодые перспективные компании. Предприниматели считают, что участие в Конкурсе позволит им расширить потребительскую аудиторию и укрепит репутацию бренда.

Конкурс проходит по 5 основным номинациям: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креативные индустрии», «Высокие технологии», «Информационные технологии». Новосибирские бренды представлены в каждой из них, треть заявок приходится на «Потребительские товары».

Один из участников в этой категории – новосибирский бренд натуральной одежды из крапивы, льна и конопли Djuta. В заявке от создателей бренда говорится:

«Мы хотим, чтобы у женщин была возможность полностью уйти от полиэстера в пользу натуральных изделий, которые легко интегрируются в городскую жизнь и в путешествия. Нам важно победить, потому что это повысит узнаваемость бренда, позволит расширить ассортимент, расширить линейку размеров, создать рабочие места».

Бренд беспилотных летательных аппаратов Optiplane претендует на победу в номинации «Высокие технологии». Производитель «Оптиплейн Аэродинамика» считает, что сейчас их продукция является хорошей альтернативой поставкам импортных беспилотных систем. Так, компактный скоростной винтокрыл Optiplane S2+ летает далеко и быстро как самолет, при этом вертикально взлетает, садится и планирует как коптер. Он используется для выполнения аэрофотосъемки и получения других данных в различных отраслях.

«Победа в конкурсе это ещё один способ донести до рынка и целевых отраслей понимание, для чего нужны беспилотники, какой экономический эффект они могут обеспечивать», — говорится в конкурсной заявке компании..

Производитель проростков (растений, находящихся в одной из начальных стадий онтогенеза) и полезной микрозелени под брендом Sibrostok — новосибирская компания «Русский спраут. Сибирь» 10 лет назад запустила с нуля производство и вывела на рынок полезные продукты, не имеющие аналогов. За это время ассортимент вырос с 6 до 50 позиций. Своей социальной миссией бренд заявляет оздоровление жителей Сибири, посредством введения в школьную программу курса по здоровому питанию.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» был запущен в 2022 году в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени» и стал всероссийской площадкой для «раскрутки» локальных торговых марок в масштабах страны. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Партнерскую поддержку оказывают более 30 государственных и коммерческих структур, которые учредили свои номинации и призы для победителей.

Цель конкурса – оказать поддержку перспективным отечественным брендам во всех регионах страны. В этом году на конкурс поступило свыше 12 тыс. заявок – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Финалисты и победители, которые будут определены до конца февраля, получат поддержку в продвижении своих брендов на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, бесплатную рекламу, доступ к обучающим программам и бизнес-экспертизе, возможность участия в крупных мероприятиях.

Возраст: 18+