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Корпус школы для «Лицея №130 им. академика М. А. Лаврентьева» построит ЗАО РСУ-5 «НГС»

Компания стала единственным участником аукциона.
  • 12/03/2019, 10:47
Корпус школы для «Лицея №130 им. академика М. А. Лаврентьева» построит ЗАО РСУ-5 «НГС»

Согласно документам официального портала Новосибирска, конкурс на выполнение комплекса работ (генерального подряда) по строительству объекта: «Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для «Лицея №130 им. академика М. А. Лаврентьева» выиграло ​ ЗАО РСУ-5 «НГС» — единственный участник торгов.

Работы, которые должны быть закончены к 30 ноября 2020 года, оцениваются в 447 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2019-2020   финансовые годы, в том числе субсидии из областного бюджета.

Фото: pixabay.com, автор- distel2610

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