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Новосибирские должники смогут сохранить прожиточный минимум на счету при взыскании задолженности

  • 06/12/2021, 11:26
Автор:
Новости Новосибирской области
При условии написания соответствующего заявления.

— С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов, — пояснили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области. — Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

— В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети), — уточнили в ведомстве. — Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении.

ФССП России по Новосибирской области обращает внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете одного банка.

На основании информации, указанной в заявлении, судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

С начала следующего года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно подать через единый портал «Госуслуги».

Напомним, что указанные изменения введены Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Фото: pixabay.com автор: Shutterbug75 

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : УФССП России по Новосибирской области счет прожиточный минимум должник


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