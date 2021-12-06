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Разработка новосибирских ученых сможет защитить самолеты от обледенения

  • 06/12/2021, 11:30
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Разработка новосибирских ученых сможет защитить самолеты от обледенения
А также позволит регулировать другие последствия взаимодействия авиатехники с воздушными потоками.

В лаборатории физики лазеров Института автоматики и электрометрии СО РАН проводятся работы по изучению поверхностей оптических элементов в виде структурированных полосок, имеющих определенный рельеф, а также последствий лазерного воздействия на эти поверхности. Как рассказывает заведующий лабораторией Сергей Никерин, конечной целью исследований может стать защита от коррозии техники, применяемой в разных отраслях, а также регулирование взаимодействия летательных аппаратов с воздушными потоками в авиации.

Но это теоретические возможности в будущем, их еще стоит развивать, сообщает ученый. Наша задача диагностика, насколько такие наноструктуры получаются, с какими характеристиками. Диагностика поверхностей, относящихся к фотонным устройствам, дифракционным элементам, важна для того, чтобы уменьшить дефектность изготавливаемых деталей. Что-то приходится браковать, для этого нужно сразу провести диагностику.

В ходе исследований, как рассказывает заведующий лабораторией, специальный микроскоп сканирует поверхность и может с очень высоким разрешением измерить ее профиль.

Ее профиль важен для того, чтобы управлять светом, поясняет Сергей Никерин. С помощью таких рельефов можно создавать дифракционные элементы и контролировать зеркала больших астрономических приборов. В частности, проводятся работы по исследованию наноструктур, возникающих на поверхности под действием лазерных импульсов.

Как уже ранее сообщалось, учеными института также проводятся исследовательские работы по созданию матриц для изготовления линз, позволяющих видеть вблизи и вдали одновременно, датчиков, отслеживающих деформацию летательных аппаратов во время полета, а также приборов, способных за несколько секунд проанализировать выдыхаемый человеком воздух и диагностировать коронавирус и другие.

Напомним, в конце минувшей недели СМИ сообщили, что у самолета компании S7 на рейсе 5220 Магадан – Новосибирск возникли проблемы с обледенением поверхности, что привело к отключению автопилота. В компании объяснили, что борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым, но в ходе рейса попал в зону сильного обледенений. В результате самолет, на борту которого было около 200 пассажиров, совершил аварийную посадку в Иркутске. Восточное МСУТ СК России ведет проверку инцидента.

После публикации материала пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России сообщила, в ходе доследственной проверки было установлено, что в процессе набора высоты, при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипажем отмечалось сильное обледенение самолета. В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту  Иркутска.

— В рамках доследственной проверки, организованной по ч. 1 ст. 263 УК РФ, в отдельное производство выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ, — уточняется в сообщении.

В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: pixabay.com автор: ThePixelman

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Рубрики : Инновации Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии инновации авиация


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