Стали известны пять открытых направлений для тем итогового сочинения в выпускных классах

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева озвучила пять открытых направлений для тем итогового сочинения в выпускных классах нового учебного года, сообщили в пресс-службе министерства.

Среди них «Война и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Темы утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Натальи Дмитриевны Солженицыной.

Конкретные темы сочинений, опирающиеся на обозначенные направления, станут известны в каждой школе непосредственно перед началом написания.

Напомним, ежегодно в декабре ученики 11-х классов пишут итоговое сочинение. Работы оцениваются в формате «зачёт» или «незачёт».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области