Новосибирские экспортеры признаны лучшими в Сибирском федеральном округе.

10 октября 2020 года состоялась церемония награждения окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Сибирском федеральном округе, которая присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ или услуг, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что Новосибирская область завоевала большее количество наград и стала лидером по экспортным результатам в Сибирском федеральном округе – региональные организации победили в трех номинациях из девяти возможных, а также заняли вторые и третьи призовые места.

В номинациях «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес» и «Новая география» победителем стала ООО «Новосибирская продовольственная корпорация». Компания предоставляет полный комплекс услуг по закупке, хранению, очистке, подработке, сушке и логистике зерновых и масличных культур. Предприятие проводит аккредитацию полей и семенного материала партнёров сельхозтоваропроизводителей, что позволяет поставлять на экспорт продукцию, соответствующую всем международным стандартам. Организация поставляет пшеницу, сою, рапс, семена льна, подсолнечник, овес, гречиху, ячмень, чечевицу в Казахстан, Китай, Беларусь, ОАЭ, Азербайджан железнодорожным и авто транспортом.

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес» победило АО «СКТБ «Катализатор». Ведущий российский производитель катализаторов и носителей для них, сорбентов, а также осушителей. Предприятие входит в ТОП-5 российских компаний, обладающих высоким экспортным потенциалом. «Катализатор» имеет обширные деловые связи и широкую сбытовую сеть, как в России, так и за рубежом. Продукция поставляется в США, регионы Ближнего Востока, страны Евросоюза. В 2019 году доля экспортной выручки выросла с 84% до 95% по сравнению с предыдущим годом.

Вторые места в различных номинациях заняли ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», АО «Вектор-БиАльгам» и ООО «МедиКрафт», третьи места – ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» и ООО «Эколюкс».

Отмечается, что победители окружного этапа продолжат соревнование на федеральном уровне. Церемония награждения победителей и лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на площадке международного экспортного форума «Сделано в России».

Фото: pixabay.com, автор- distelAPPArath