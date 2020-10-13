Яндекс Путешествия выяснили, куда поедут новосибирцы с кэшбэком

Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, какие направления внутреннего туризма этой осенью привлекают новосибирцев больше всего. Для этого изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на октябрь—ноябрь: подсчитали переходы с сервиса на сайты партнёров-агрегаторов, сообщили в пресс-службе компании.

Самые популярные российские направления у жителей Новосибирска — Сочи, Белокуриха и Бердск. В пятёрку также вошли Ялта и Санкт-Петербург. По сравнению с другими большими городами в Новосибирске особенно высок интерес к Белокурихе, Томску и Красноярску.

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