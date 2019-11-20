Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

Продукция предприятий была представлена на Третьей Международной выставке «Expo-Russia Vietnam» и «MEDICA & COMPAMED 2019».
  • 20/11/2019, 13:17
Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

На прошедших выходных в г. Ханой (Социалистическая Республика Вьетнам) завершилась Третья Международная выставка «Expo-Russia Vietnam», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Выставка организуется с целью развития торгово-экономических связей между Россией и Вьетнамом, расширения форм и направлений сотрудничества, а также продвижения экспортной продукции российских предприятий и организаций на рынки Юго-Восточной Азии.

На коллективном стенде Новосибирской области были представлены 6 региональных компаний: АО «Вектор-Медика» (компания-производитель противовирусных иммунобиологических препаратов на основе рекомбинантного интерферона альфа-2b. Их используют для терапии вирусных гепатитов, лечения герпеса, профилактики инфекций), ОАО «Новосибхолод» (один из самых крупных и опытных производителей мороженого в России уже более 60 лет. На сегодняшний день продукция ПОЛЯРИС широко известна в Юго-Восточной Азии), ООО «РусИнТех Сервис» (российский разработчик и интегратор, предоставляющий высокотехнологичные решения для повышения безопасности, производительности и эффективности работы предприятий горнодобывающей промышленности с 2011 года), ОOO «ТРИМЭКС» (компания-производитель продуктов быстрого приготовления с опытом работы более 12 лет. В своем производстве компания использует картофель и овсяные хлопья, выращенные на лучших новосибирских полях, а также другие ингредиенты высшего сорта), ООО «Эндосервис» (компания-производитель эндопротезов крупных суставов) и ООО «Предприятие «Элтекс» (разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования: GPON, ethernet-коммутаторы доступа и агрегации, cервисные маршрутизаторы, оборудование Wi-Fi, VoIP, «Умный дом»).

Отмечается. что за три дня выставки экспоненты провели целевые деловые переговоры с компаниями из Вьетнама и других стран мира, а также были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных стратегических планов.

Кроме того, 18 ноября 2019 года, в немецком Дюссельдорфе стартовала международная выставка медицинской индустрии «MEDICA & COMPAMED 2019». В работе выставки на региональном областном стенде принимают участие АО «Вектор-БиАльгам» (производство фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции), ООО «Биосан» (производство реагентов для ПЦР и молекулярной биологии), ООО «ЭпиДжин» (разработка эпигенетических ПЦР тест-системы нового поколения для раннего выявления онкологических заболеваний),  ГК «Биовеста» (производство биопрепаратов на основе чистых культур пробиотических микроорганизмов), ООО «Биоквант» (производство аппаратно-программного комплекса пульсовой диагностики ВедаПульс).

Выставка «MEDICA» продлится 4 дня и завершится 21 ноября 2019 года.

Фото: пресс-служба минэкономразвития Новосибирской области

Популярное с сайта

В Академгородке может появиться «Дарвиновский образовательный центр»

20/11/2019, 10:01
В ИЦиГ СО РАН надеются на получение федерального гранта для развития этого проекта.
Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

19/11/2019, 19:13
Его резидентами станут компании малого и среднего бизнеса.

Никакой драмы!

19/11/2019, 19:10
Судьба Городского драматического театра под управлением Сергея Афанасьева стала предметом совместной заботы областных и муниципальных властей.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

13 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

20/11/2019, 13:43

Новосибирские вузы вошли в мировой рейтинг университетов по физическим наукам

20/11/2019, 13:14

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса на 257 млн рублей

20/11/2019, 12:03

За эффективность труда Новосибирская область начнет бороться первой

20/11/2019, 10:11

Нулевой «спортивный» цикл выполнен на 40%

20/11/2019, 10:08

В Академгородке может появиться «Дарвиновский образовательный центр»

20/11/2019, 10:01

Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

19/11/2019, 19:13

Никакой драмы!

19/11/2019, 19:10

Министр транспорта РФ оценил развитие аэропорта «Толмачёво»

19/11/2019, 18:32

У Новосибирского аффинажного завода сменился собственник

19/11/2019, 18:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска