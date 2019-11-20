Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

На прошедших выходных в г. Ханой (Социалистическая Республика Вьетнам) завершилась Третья Международная выставка «Expo-Russia Vietnam», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Выставка организуется с целью развития торгово-экономических связей между Россией и Вьетнамом, расширения форм и направлений сотрудничества, а также продвижения экспортной продукции российских предприятий и организаций на рынки Юго-Восточной Азии.

На коллективном стенде Новосибирской области были представлены 6 региональных компаний: АО «Вектор-Медика» (компания-производитель противовирусных иммунобиологических препаратов на основе рекомбинантного интерферона альфа-2b. Их используют для терапии вирусных гепатитов, лечения герпеса, профилактики инфекций), ОАО «Новосибхолод» (один из самых крупных и опытных производителей мороженого в России уже более 60 лет. На сегодняшний день продукция ПОЛЯРИС широко известна в Юго-Восточной Азии), ООО «РусИнТех Сервис» (российский разработчик и интегратор, предоставляющий высокотехнологичные решения для повышения безопасности, производительности и эффективности работы предприятий горнодобывающей промышленности с 2011 года), ОOO «ТРИМЭКС» (компания-производитель продуктов быстрого приготовления с опытом работы более 12 лет. В своем производстве компания использует картофель и овсяные хлопья, выращенные на лучших новосибирских полях, а также другие ингредиенты высшего сорта), ООО «Эндосервис» (компания-производитель эндопротезов крупных суставов) и ООО «Предприятие «Элтекс» (разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования: GPON, ethernet-коммутаторы доступа и агрегации, cервисные маршрутизаторы, оборудование Wi-Fi, VoIP, «Умный дом»).

Отмечается. что за три дня выставки экспоненты провели целевые деловые переговоры с компаниями из Вьетнама и других стран мира, а также были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных стратегических планов.

Кроме того, 18 ноября 2019 года, в немецком Дюссельдорфе стартовала международная выставка медицинской индустрии «MEDICA & COMPAMED 2019». В работе выставки на региональном областном стенде принимают участие АО «Вектор-БиАльгам» (производство фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции), ООО «Биосан» (производство реагентов для ПЦР и молекулярной биологии), ООО «ЭпиДжин» (разработка эпигенетических ПЦР тест-системы нового поколения для раннего выявления онкологических заболеваний), ГК «Биовеста» (производство биопрепаратов на основе чистых культур пробиотических микроорганизмов), ООО «Биоквант» (производство аппаратно-программного комплекса пульсовой диагностики ВедаПульс).

Выставка «MEDICA» продлится 4 дня и завершится 21 ноября 2019 года.

Фото: пресс-служба минэкономразвития Новосибирской области