13 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

Состоялись финальные защиты проектов участников бизнес-ускорителя А:СТАРТ. За право стать резидентами бизнес-инкубатора Академпарка боролись 18 проектных команд, 13 из которых одержали победу, сообщили в пресс-службе Академпарка.

В этом году акселерационная программа проходила в формате двух интенсивных образовательных блоков. Первый блок дал основные инструменты и знания для проверки продукта или гипотезы в условия реального рынка. В рамках второго блока упор был сделан на упаковку проектов и подготовку к финальному отбору.

Между интенсивами проходили еженедельные трекшн-митинги, где эксперты оценивали проделанную проектными командами работу и помогали ставить новые задачи. 14 ноября подвели итоги сразу два мероприятия — бизнес-ускоритель А:СТАРТ и программа Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора. Новосибирск».

По словам исполнительного директора Фонда «Технопарк Академгородка» Алексея Логвинского, на площадке технопарка работает более 5 тысяч профессионалов высокого уровня.

— Выпускники А:СТАРТ попадают в это сообщество. Нетворкинг с вашими единомышленниками – один из самых ценных ресурсов, потому что так рождаются новые проекты, так рождаются новые связи, так появляются новые заказчики. И так происходит развитие вас как профессионалов, — говорит Алексей Логвинский. — Бизнес-инкубатор Академпарка – это, в том числе, и ваша первая бухгалтерия, и ваш первый юридический отдел: вы можете сконцентрироваться на разработке и продажах, а то, что касается всех остальных необходимых «офисных» функций, мы берем на себя.

Он подчеркивает, что команда Академпарка помогает стартапу разобраться в различных грантовых программах, формах дополнительной финансовой поддержки и субсидий, которые сконцентрированы в Академпарке в таком объеме, что можно закрыть финансовую потребность стартапов в течение первых пары лет.

— Кроме того, у технопарка в активе – контакты с несколькими десятками крупных российских и международных компаний, которые готовы рассматривать интересные проекты и предлагать варианты партнёрства. И если у вас есть, что им показать, то мы знаем, как до них достучаться, — говорит исполнительный директор фонда.

Проектами-победителями осеннего бизнес-ускорителя А:СТАРТ, которые продолжат работу в Академпарке на правах резидентов стали:

Секция «Информационные технологии»: Проект SmartPIM.ai, Алексей Шангин (Веб-сервис верификации продуктового контента онлайн-ритейла), Мастер и Модель, Дмитрий Бондарь и Марина Кретова (Сервис для бьюти-мастеров и моделей с единым каталогом портфолио, отзывов и предложений услуг), CyberUp, Александр Тахтараков (Онлайн-школа по Dota2 для обучения игроков), Chemistry. Play & Education, Семен Шперлинг (Мобильное приложение, которое с помощью механик геймификации обучает детей химии), StadiumGraphics, Александров Алексей (Платформа по работе с динамическими данными, формированием контента, которая генерирует и накладывает на видеоряд спортивные титры), а также BPRU. Сайт для поиска жилья.

Секция «Приборостроение»: Умный стул, Алексей Ильтяков (Система контроля осанки за письменным столом), Pentastic, Сергей Вагапов (Кондитерская 3D ручка), DX plast, Александр Байдак (Высокоэффективный, дешевый геоконтур системы отопления из специального пластика собственной разработки), Утокс, Андрей Загоруйко (Система микроклимата для теплиц на основе стекловолоконных катализаторов), Ventum&Profit, Дмитрий Рявкин (Компактный, легкообслуживаемый теплообменник).

Секция «Био-Нано-Мед»: SleepControl, Иван Лебедев (Разработка системы контроля сна у водителей), IGYСоздание, Олег Киселев (МVP-субстанции для иммунотерапии внутрибольничных инфекций).

Фото: пресс-служба Академпарка