Новосибирские энергетики направили гуманитарную помощь на Донбасс

Акционерное общество «Региональные электрические сети», как и другие предприятия и организации региона, приняло участие в сборе необходимых товаров и оборудования в рамках гуманитарной миссии в Донбасс.

Новосибирские энергетики собрали и отправили коллегам из Беловодского района оборудование, необходимое для поддержания нормального функционирования электросетей. В состав сборного груза, подготовленного АО «РЭС», вошли изоляторы для воздушных ЛЭП, линейные разъединители, ограничители перенапряжения и автоматические выключатели. Все эти устройства позволят обеспечить надежное электроснабжение местных жителей в течение предстоящего отопительного сезона.

Стоит отметить, что объем первоочередной потребности в материалах и оборудовании для восстановления и поддержания в рабочем состоянии объектов электросетевого хозяйства пострадавшего района был определен по результатам рабочей поездки в ЛНР представителя АО «РЭС» в составе делегации Новосибирской области.

Помимо осмотра профильных энергообъектов в рамках визита на Донбасс новосибирские энергетики отдельно обратили внимание на состояние социально-культурных учреждений, пострадавших в ходе боевых действий. В частности, в Беловодской музыкальной школе, использовавшейся как опорный форпост, был уничтожен ряд музыкальных инструментов.

АО «РЭС» как социально-ответственное предприятие не осталось в стороне от проблем образовательного учреждения и его учащихся, в компании оперативно приобрели замену уничтоженным музыкальным инструментам. Сейчас инструменты уже на пути в Беловодскую музыкальную школу, а значит в этом учебном году дети снова смогут приходить на занятия по классу скрипки и гитары.

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