Новосибирские энергетики повысили надежность энерготранзита на западе региона

В феврале 2025 года специалисты компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») выполнили ремонтные работы на двух высоковольтных линиях электропередачи напряжением 110 кВ, расположенных в Убинском районе области. Энергетики обновили свыше 1300 изоляторов на 56 опорах ЛЭП, общая протяженность которых составляет более 123 километров. В рамках программы технического обслуживания электросетей региона компания инвестировала около 7 миллионов рублей в эти работы.

Изолятор – важный компонент линии, выполняющий функцию крепления и защиты, обеспечивая подвешивание и изоляцию проводов на опорах ЛЭП. Замена изоляторов – это сложные работы, требующие от энергетиков глубоких знаний технологии, соблюдения правил безопасности и хорошей физической формы, поскольку часто проводятся на высоте около 30 метров.

Благодаря высокой квалификации персонала и применению специализированного оборудования работы в Убинском районе были выполнены в кратчайшие сроки. Обновление электросетей обеспечит стабильную работу оборудования и, как следствие, повысит надежность электроснабжения населения и предприятий района, а также транзита электроэнергии в западной части региона.

В прошлом году энергетики заменили более 19000 изоляторов по всей Новосибирской области в рамках целевой программы. Подобные мероприятия запланированы и на текущий год.