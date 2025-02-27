Силовики пресекли незаконный оборот оружия в Новосибирской области

Сотрудники региональных УФСБ и МВД России пресекли деятельность 12 жителей Здвинского района Новосибирской области, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Боевой арсенал нашли в домах и квартирах, принадлежащих жителям населенных пунктов Нижний Чулым, Алексеевка, Старогорносталево, Щелчиха, Алексотово, Городище.

— Выявлено и изъято из незаконного оборота 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, свыше 800 штук боеприпасов различных калибров, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему, свыше 1 кг пороха,— сообщили в УФСБ региона.

В ведомстве добавили, что у одного из владельцев незарегистрированного огнестрельного оружия также обнаружено и изъято свыше 2,3 кг наркотического средства каннабис (марихуана) в высушенном состоянии.

В отношении троих сибиряков возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ», а в отношении изготовителя марихуаны — по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Еще 8 человек привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее за аналогичные деяния под «прицел» силовиков попадали жители Северного района. Огнестрельное оружие и боеприпасы силовики изъяли в селах Новотроицк, Биаза, поселке Коб-Кордон, а также Остяцк, Северное, Алексеевка и поселке Среднеичинский.