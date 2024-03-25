Новосибирские энергетики завершают строительство электросетей для школы по нацпроекту «Образование»

Новосибирские энергетики завершают строительство электросетей для очередного социально-значимого объекта. Это новая школа на 1100 мест на ул. Пролетарская в Октябрьском районе Новосибирска, которая возводится по концессии в рамках национального проекта «Образование» и программы «Инфраструктура детства».

Для полноценного функционирования современной школы необходимо бесперебойное и надёжное электроснабжение. Учитывая важность этой задачи, специалисты АО «РЭС» разработали и в кратчайшие сроки реализовали оптимальные технологические решения, обеспечивающие около 500 кВт мощности для учебного заведения.

На сегодняшний день энергетики выполнили все основные работы по обеспечению готовности подключения объекта к электросетям. Для школы установлена двухтрансформаторная подстанция (ТП) мощностью 2х630 кВА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение объекта. Дополнительно для школы проложено порядка 1000 м кабельной линии электропередачи. Общая сумма инвестиций АО «РЭС» в этот проект составила около 7 млн рублей.

Благодаря своевременной работе энергетиков уже в этом году откроется новая школа, которая позволит обеспечить комфортные условия для воспитания и обучения детей. По проекту в здании разместятся 44 класса. Помимо учебных кабинетов, в школе будет актовый зал на 450 мест, спортивные залы, медицинский и пищевой блоки, столовая на 570 мест, помещения библиотечно-информационного центра. Внутренний двор-«патио» и игровые площадки вокруг школы помогут решить проблему детского досуга.

Технологическое присоединение к электрическим сетям социально-значимых объектов, в том числе образовательных учреждений является важным направлением производственной деятельности АО «РЭС». В феврале компания уже завершила подготовку электросетевой инфраструктуры для 2 новых школ в Ленинском районе Новосибирска.