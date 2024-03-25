Совет торговых центров России призывает коллег повысить бдительность

Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) прокомментировал трагедию, которая произошла в подмосковном «Крокус Сити Холл».

Представители профессионального отраслевого объединения выразили соболезнования родным и близким погибших, а также призвали коллег к соблюдению всех установленных процедур безопасности, обучения персонала, проведения регулярных учений и тренировок для эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

— Мы призываем к более внимательному отношению к информации от посетителей, особенно имеющей нестандартное содержание. Любая информация, своевременно зафиксированная и переданная соответствующим органам для профессионального анализа, будет наиболее полезной. Это могут быть данные от служб безопасности ТЦ, сотрудников управляющих компаний, магазинов, ресторанов и посетителей, — говорится в сообщении, распространенном РСТЦ.

Совет также напомнил торговым центрам о необходимости отработки действий в нештатной ситуации:

Внутренняя документация торгового центра должна содержать однозначную, понятную и актуальную информацию о действиях в условиях угроз жизни и здоровью людей.

Внутренняя документация должна быть доведена до каждого исполнителя.

Системы внутреннего оповещения и эвакуационные пути должны быть всегда подготовлены к немедленному использованию.

Навигация по эвакуационным путям должна быть доступной и понятной для посетителей.

На практике должна быть обеспечена возможность быстрого вывода людей силами управляющей компании торгового центра.

Ранее редакция сообщала, что 15-летний сотрудник подмосковного «Крокус Сити Холл» Ислам Халилов вывел из здания во время нападения террористов более 100 человек.