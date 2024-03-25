Совет торговых центров России призывает коллег повысить бдительность

Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) прокомментировал трагедию, которая произошла в подмосковном «Крокус Сити Холл».
Представители профессионального отраслевого объединения выразили соболезнования родным и близким погибших, а также призвали коллег к соблюдению всех установленных процедур безопасности, обучения персонала, проведения регулярных учений и тренировок для эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
— Мы призываем к более внимательному отношению к информации от посетителей, особенно имеющей нестандартное содержание. Любая информация, своевременно зафиксированная и переданная соответствующим органам для профессионального анализа, будет наиболее полезной. Это могут быть данные от служб безопасности ТЦ, сотрудников управляющих компаний, магазинов, ресторанов и посетителей, — говорится в сообщении, распространенном РСТЦ.
Совет также напомнил торговым центрам о необходимости отработки действий в нештатной ситуации:
Ранее редакция сообщала, что 15-летний сотрудник подмосковного «Крокус Сити Холл» Ислам Халилов вывел из здания во время нападения террористов более 100 человек.
Фото freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru