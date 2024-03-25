Поддержка работодателями сотрудников может стимулировать расширение семей

ПСБ и аналитический центр НАФИ выяснили, насколько интересны корпоративные меры поддержки россиянам:
В ходе опроса эксперты также определили самые распространенные меры поддержки, которые компании предоставляют своим сотрудникам:
При этом 48% опрошенных заявили, что не имеют мер поддержки от работодателей, 28% считают их недостаточными.
Ольга Еременко, вице-президент – руководитель центра корпоративной социальной ответственности ПСБ, считает, что у работодателей есть большой потенциал для вклада в достижение целей демографической политики, озвученной президентом России.
— Кроме того, очевидно, что российские работодатели — как из частного, так и государственного сектора — все активнее подключаются к программам поддержки семей, выделяя дополнительные ресурсы на помощь работникам, у которых есть дети, формируя корпоративные демографические программы и тем самым способствуя повышению рождаемости в стране, — говорит Еременко.
Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ, также уверена, что стандартизированная семейная политика компаний, выраженная в виде практик материальной и нематериальной поддержки как семейных сотрудников, так и будущих родителей может оказать серьезное влияние на демографию. При этом диалог с бизнесом относительно внедрения и расширения мер подобной корпоративной поддержки должен базироваться на данных о том, какие выгоды — финансовые, имиджевые, производственные — подобные практики могут принести компании.
— Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что соблюдение компанией принципов социальной ответственности в отношении сотрудников повышает их удовлетворенность и лояльность, укрепляет имидж работодателя, положительно сказывается на трудовой вовлеченности персонала, снижении текучки кадров, повышении общей производительности. А говоря о женщинах, их уверенность в гарантированной дополнительной материальной поддержке и обеспечении комфорта для осуществления трудовой деятельности (удаленный и гибкий формат занятости, гибкий формат отпусков и т.д.) снижает степень неопределенности, тревожности при планировании рождения ребенка, — подчеркивает Ирина Гильдебрант.
Фото: freepik.com — aleksandarlittlewolf
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