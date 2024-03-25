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Поддержка работодателями сотрудников может стимулировать расширение семей

  • 25/03/2024, 11:41

Поддержка работодателями сотрудников может стимулировать расширение семей
При этом социально-ответственный бизнес тоже получит преференции от инвестиций в улучшение демографической ситуации.

ПСБ и аналитический центр НАФИ выяснили, насколько интересны корпоративные меры поддержки россиянам:

  • 65% работающих россиян заявили, что поддержка работодателем семей с детьми может положительно сказаться на их планах по дальнейшему расширению семьи, их репродуктивных планах;
  • 67% россиян выясняют информацию о мерах корпоративной поддержки еще на стадии выбора работодателя;
  • наиболее значимы меры поддержки для тех, у кого уже есть дети школьного возраста (77%);
  • 25% опрошенных заявили, что меры корпоративной поддержки должны предоставляться в первую очередь сотрудникам с детьми возрасте от 1 года до 3 лет;
  • 22% считают, что помощь нужна родителям школьников;
  • 9% считают, что помощь необходима беременным женщинам, родителям новорожденных и детей до 1 года.

В ходе опроса эксперты также определили самые распространенные меры поддержки, которые компании предоставляют своим сотрудникам:

  • 15% компаний выдают подарки детям или денежные выплаты сотрудникам с детьми перед 1 сентября, Новым годом и другими праздниками;
  • 13% оказывают финансовую поддержку работникам при рождении ребенка;
  • 10% помогают в организации летнего отдыха ребенка или компенсации затрат на него;
  • 9% организуют корпоративные мероприятия с участием детей, предоставляют билеты на спектакли, утренники и др.;
  • 8% работодателей рассматривают возможность гибридной или удаленной занятости для женщин с детьми;
  • 8% выплачивают компенсации за медицинские расходы;
  • 8% готовы предоставлять дополнительные отпускные в связи с семейными обстоятельствами;
  • 4% компенсируют образовательные услуги и услуги няни для детей сотрудников.

При этом 48% опрошенных заявили, что не имеют мер поддержки от работодателей, 28% считают их недостаточными.

Ольга Еременко, вице-президент – руководитель центра корпоративной социальной ответственности ПСБ, считает, что у работодателей есть большой потенциал для вклада в достижение целей демографической политики, озвученной президентом России.

—  Кроме того, очевидно, что российские работодатели — как из частного, так и государственного сектора — все активнее подключаются к программам поддержки семей, выделяя дополнительные ресурсы на помощь работникам, у которых есть дети, формируя корпоративные демографические программы и тем самым способствуя повышению рождаемости в стране, — говорит Еременко.

Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ, также уверена, что стандартизированная семейная политика компаний, выраженная в виде практик материальной и нематериальной поддержки как семейных сотрудников, так и будущих родителей может оказать серьезное влияние на демографию. При этом диалог с бизнесом относительно внедрения и расширения мер подобной корпоративной поддержки должен базироваться на данных о том, какие выгоды — финансовые, имиджевые, производственные — подобные практики могут принести компании.

— Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что соблюдение компанией принципов социальной ответственности в отношении сотрудников повышает их удовлетворенность и лояльность, укрепляет имидж работодателя, положительно сказывается на трудовой вовлеченности персонала, снижении текучки кадров, повышении общей производительности. А говоря о женщинах, их уверенность в гарантированной дополнительной материальной поддержке и обеспечении комфорта для осуществления трудовой деятельности (удаленный и гибкий формат занятости, гибкий формат отпусков и т.д.) снижает степень неопределенности, тревожности при планировании рождения ребенка, — подчеркивает Ирина Гильдебрант.

Фото: freepik.com — aleksandarlittlewolf 

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСБ меры поддержки


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