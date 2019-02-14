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Новосибирские гидроэнергетики надежно отработали в аномальные февральские морозы

  • 14/02/2019, 11:56
Сбоев в работе оборудования гидроэлектростанции зафиксировано не было.

Новосибирские гидроэнергетики надежно отработали в аномальные февральские морозыФилиал ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» надежно отработал в период аномально низких температур, которые держались в Новосибирской области в первой декаде февраля. Сбоев в работе оборудования гидроэлектростанции зафиксировано не было. Новосибирские гидроэнергетики обеспечили стабильную поставку электрической энергии в единую энергосистему региона, сообщили в пресс-службе компании.

На станции приняли дополнительные меры для надежной работы оборудования в условиях низких температур, обеспечили усиленный контроль за состоянием генерирующего и сетевого оборудования. Для персонала Новосибирской ГЭС были проведены внеплановые инструктажи, усилен контроль при обходах и осмотрах закрепленного оборудования оперативным и инженерно-техническим персоналом станции, созданы оперативные ремонтные бригады на случай возникновения внештатных ситуаций. Во всех производственных и административных зданиях строго контролировался температурный режим.

Для исключения оперативных переключений на открытых распределительных устройствах при аномально низких температурах был изменен график вывода в ремонты сетевого оборудования, предварительно введены в работу все отходящие линии ОРУ—110 кВ и ОРУ-220 кВ Новосибирской ГЭС.

Февральские морозы не отразились на работоспособности и безопасности оборудования, гидротехнических сооружений и зданий гидроэлектростанции. Новосибирская ГЭС работает в обычном режиме и отвечает всем необходимым требованиям надежности и безопасности.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «РусГидро»

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