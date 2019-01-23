Новосибирские и белорусские учёные будут вместе реализовывать проект «Академгородок 2.0»

— С 2019 года мы фактически приступаем к реализации этой программы. Самый крупный научный проект в рамках программы – создание источника синхротронного излучения СКИФ, и белорусские учёные проявили заинтересованность в использовании его будущих возможностей. Кроме СКИФа, программой предусмотрена реализация ещё около 30 научных проектов. Просим наших белорусских коллег изучить те наработки, которые подготовлены совместно учёными СО РАН, специалистами Правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска и других муниципальных образований, высказать свою экспертную оценку и возможную заинтересованность в участии в этих проектах. Ещё одна тема для активного обмена опытом – тема внедрения научных разработок. Для нас она является краеугольной в рамках реализации программы Академгородок 2.0, поэтому мы будем активно изучать опыт Республики Беларусь по внедрению научных разработок. Перед нами стоит серьёзная задача – кратно увеличить темпы внедрения разработок наших институтов, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области подчеркнул, что в рамках работы над проектом развития Новосибирского научного центра 23 января в Минске будет подписан протокол о намерениях сотрудничества Президиума НАН Белоруссии и Президиума СО РАН при реализации проекта «Академгородок 2.0». Протокол подпишут заместитель председателя Президиума НАН Белоруссии, академик Сергей Килин и заместитель председателя СО РАН, академик Николай Похиленко.

Отмечается, что правительство Новосибирской области планирует активно привлекать белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры Новосибирского научного центра; продолжать взаимодействие Национальной академии наук Белоруссии, Сибирского отделения Российской академии наук и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований по организации совместных российско-белорусских конкурсов проектов учёных СО РАН и НАН.

В пресс-службе правительства уточнили, что сегодня десять научно-исследовательских институтов СО РАН имеют соглашения о сотрудничестве с институтами НАН Республики Беларусь и реализуют совместные научные исследования на постоянной основе. Российский фонд фундаментальных исследований поддерживает грантами совместные научные исследования институтов СО РАН органической химии, математики, физики полупроводников с научными организациями Республики Беларусь.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области