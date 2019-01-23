Прямые рейсы из Новосибирска в Минск планируют возобновить

Совещание о возобновлении прямых регулярных рейсов между Новосибирском и Минском с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского состоялось 22 января в г. Минске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В совещании приняли участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров, заместитель генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск» по производству Василий Корнев, генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков и генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества и приняли решение о необходимости возобновления авиасообщения между Новосибирском и Минском – этот вопрос планируется обсудить в ходе дальнейшего взаимодействия аэропортов и авиакомпаний.

Фото: Gensa Gensa