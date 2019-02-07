Новосибирские инноваторы могут получить гранты мэрии до 500 тысяч рублей

В Новосибирске стартует открытый конкурс на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности. Заявки на участие необходимо подать до 8 марта 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Конкурс проводит департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии в целях стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий и инновационных компаний города Новосибирска.

Общая сумма субсидий составляет 3 млн рублей. Размер одного гранта не может превышать 500 тыс. рублей.

Отмечается, что принять участие в конкурсе могут студенты, аспиранты, преподаватели, специалисты, научные работники без ученой степени до 30 лет включительно, специалисты и руководители до 35 лет включительно, а также научные работники с ученой степенью кандидата наук до 35 лет и степенью доктора наук до 40 лет включительно. Основной критерий – претенденты должны достигнуть значимых результатов в сфере науки и инноваций, их разработки должны быть актуальны и востребованы для городского хозяйства. Все конкурсанты должны осуществлять инновационную, научно-техническую и научно-исследовательскую деятельность на территории Новосибирска.

В мэрии подчеркнули, что претендовать на получение грантов не могут те, кто уже получал субсидии из бюджета города в сфере научной и инновационной деятельности в течение двух предыдущих лет.

Победителям конкурса на предоставление грантов возмещаются затраты по нескольким направлениям: приобретение специального оборудования, расходных материалов, комплектующих, необходимых для проведения научных работ; приобретение готового или разработка специального программного обеспечения; участие в выездных мероприятиях по теме научной работы; публикации по теме.

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