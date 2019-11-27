С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 1 января 2020 года отменят ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Документ размещен на сайте правовой информации.

Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, отменяется норма о начислении 50 рублей студентам и аспирантам образовательных организаций, которые находятся в академических отпусках по медицинским показаниям.

При этом право на получение выплат сохраняется за теми, кому они были назначены до вступления указа в силу. Это правило распространяется и на тех, кому их назначат при рождении ребенка до первого января следующего года.

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