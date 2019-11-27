Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

Кроме того, отменяется норма о начислении 50 рублей студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках по медпоказаниям.
  • 27/11/2019, 11:34
С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 1 января 2020 года отменят ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Документ размещен на сайте правовой информации.

Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, отменяется норма о начислении 50 рублей студентам и аспирантам образовательных организаций, которые находятся в академических отпусках по медицинским показаниям.

При этом право на получение выплат сохраняется за теми, кому они были назначены до вступления указа в силу. Это правило распространяется и на тех, кому их назначат при рождении ребенка до первого января следующего года.

Фото: pixabay.com, автор- Miroslavik

Популярное с сайта

Мэрия выставила на продажу очередные объекты в зданиях культурного наследия

27/11/2019, 15:34
Аукцион состоится 18 декабря.

Новый вклад в тему Сити

27/11/2019, 11:43
ГК «Дом-Строй» приступила к строительству комплекса, олицетворяющего созревание городского Сити, — нового центра Новосибирска.

Новосибирские ИТ-компании представили свою продукцию дилеру компании Caterpillar

27/11/2019, 11:37
Компании представили свой научно-технический потенциал и управлению технологическими процессами на горнодобывающем предприятии.

Актуальный разговор

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Все материалы
Новости

Коммерческая организация оштрафована на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

27/11/2019, 17:20

Большинство сибиряков увольняется «по-английски»

27/11/2019, 17:11

Сотни ведущих врачей России и мира приедут в Новосибирск

27/11/2019, 17:02

В Новосибирске наблюдается высокая конкуренция за вакансии

27/11/2019, 16:15

Объявлен аукцион на реконструкцию пл. Лыщинского

27/11/2019, 15:50

Мэрия выставила на продажу очередные объекты в зданиях культурного наследия

27/11/2019, 15:34

Новый вклад в тему Сити

27/11/2019, 11:43

Новосибирские ИТ-компании представили свою продукцию дилеру компании Caterpillar

27/11/2019, 11:37

150 остановок мэрия предложит в концессию на негостевых маршрутах

27/11/2019, 10:37

Стагнация или стагфляция?

26/11/2019, 18:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска