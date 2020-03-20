В Новосибирске наградили лучших экспортеров-2019

Конкурс проводился Центром поддержки экспорта Новосибирской области, Российским экспортным центром, при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и Министерства экономического развития Новосибирской области. Оператором конкурса выступил Новосибирский государственный университет экономики и управления.
По итогам Конкурса в 5 номинациях были определены лучшие региональные экспортные компании, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства. Награждение проводили министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров и и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»:
Первое место — ООО «Элемент»
Второе место — ООО «Эколюкс»
Третье место — ООО «Меткомплекс»
Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»:
Первое место — ООО «Современные системы выращивания»
Второе место — ООО «Купинское мороженое»
Третье место — ООО «Новосибирский хладокомбинат»
Номинация «Экспортер года в сфере услуг»:
Первое место — ООО «Индустрия развлечений»
Второе место — ООО «АСК»
Третье место — ООО «АльянсТрансТорг»
Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»:
Первое место — ООО НПО «Цифровые регуляторы»
Второе место — ООО «Медикрафт»
Третье место — ООО НПФ «Ирбис»
Номинация «Прорыв года»:
Первое место — ООО «АСК»
Второе место — ООО «Эколюкс»
Третье место — ООО «Здоровое питание»
Конкурс «Экспортер года» стал практической апробацией нового подхода Правительства Новосибирской области по стимулированию и поддержке деятельности региональных компаний на зарубежных несырьевых неэнергетических рынках товаров, услуг и технологий, а также укреплению международной кооперации нашего региона.
Победители получили ценные призы, а также право представить сибирский опыт и практику внешнеэкономической деятельности на окружном и федеральном этапе «Экспортер года», которые запланированы на вторую половину этого года.
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Фото предоставлено организаторами
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