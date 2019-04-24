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Новосибирские компании и фонды зовут в МФЦ «Астана»

Международная площадка готова не только помогать в привлечении инвестиций, то и тестировать инновационные разработки новосибирцев.
  • 24/04/2019, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские компании и фонды зовут в МФЦ «Астана»
«МФЦ «Астана» — это некая форточка, которая позволит нашим компаниям гибче работать по всей планете.»

— Международный финансовый центр «Астана» (AIX) — это площадка для финансирования бизнеса. Сегодня ее участниками являются 150 компаний и инвесторов из разных стран мира. В планах МФЦ — до конца 2019 года увеличить их количество до 250, а до конца 2020 года  — до 500. Новосибирские компании также смогут привлечь глобальный капитал на свои проекты, — пояснил во время пресс-подхода управляющий директор АО «Администрация МФЦА» Айдар Казыбаев.

Он считает, что сотрудничество с МФЦ «Астана» будет интересно всем участникам, так как заключая сделки между собой, они освобождаются от корпоративного и индивидуального подоходных налогов до 2066 года. Казыбаев отметил, что в МФЦ создана финтехплатформа и акселератор FintechStars, которые могут быть полезны новосибирским разработчикам, развивающимся в сфере финансовых технологий и информационных систем.

— Мы создали законодательный режим поддержки финтехнологий. Приглашаем новосибирские IT-компании тестировать свои разработки через нашу площадку. Они смогут получить поддержку, софинансирование и сопровождение для выхода на рынок, — говорит Айдар Казыбаев.

По его оценкам, уже проведенные в Новосибирске переговоры показали, что выход на площадку МФЦ «Астана» актуален для местных инвестиционных фондов и компаний, заинтересованных в привлечении капитала в проекты, которые они сопровождают.

Кроме того, в числе интересантов — крупные индустриальные компании, обслуживающие коммунальный сектор.

— Им требуются инвестиции для выхода на следующий уровень развития, а из-за санкций они оказались отрезаны от европейского фондирования. Мы хотим им помочь через нашу платформу достичь тех показателей, которых они ожидают, — уточнил он. — Мы также можем помочь новосибирским компаниям через биржу МФЦ, работающую на платформе Шанхайской фондовой биржи (SSE) и Нью-йоркской биржи NASDAQ, выйти на IPO, оказать содействие в поиске достойных инвесторов.

Новосибирские компании и фонды зовут в МФЦ «Астана»

И, наконец, в МФЦ разработана широкая линейка инструментов для управления частным капиталом через инвеступравляющих.

— Сейчас такое время, что многие частные инвесторы просто перекладывают деньги в валюту, то есть они не работают в экономике. Мы предлагаем различные кейсы, позволяющие увеличить доходность вложений. К примеру, Казахстан готовит масштабную программу приватизации госкомпаний, в которой могут принять участие и иностранные инвесторы, — отметил он.

Председатель совета Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», финансовый эксперт Александр Лубенец считает, что в МФЦ «Астана» создана уникальная комбинация, так как на площадку центра удалось привлечь NASDAQ и Шанхайскую биржу. Он особо подчеркивает, что МФЦ работает по английскому праву, которое понятно иностранному капиталу, и в центре действует международный арбитраж, что снижает затраты российских компаний. Сейчас они вынуждены решать спорные вопросы с иностранными партнерами в судах Лондона, что достаточно дорого.

— По сути, МФЦ «Астана» — это некая форточка, которая позволит нашим компаниям гибче работать по всей планете, — уверен Лубенец. — Считаю, что их предложение будет очень интересно не только для крупного, но и среднего бизнесов Новосибирска. У нас есть много перспективных компаний в Технопарке, а МФЦ интересуют разработки в IT, финансовой сфере. Например, мы обсуждали опыт Сибирской межбанковской валютной биржи (СМВБ), систему QUIK, которая может быть интересна для биржи МФЦ «Астана».

Гендиректор инвестиционного клуба ООО «Атлант» Игорь Беневаленский также считает, что предложение МФЦ будет привлекательно для компаний средней капитализации, характерных для многих городов России.

— У нас в регионе нет таких корпораций, как ПАО «Газпром», но много компаний среднего размера, которые не могу выйти на IPO на ММВБ, чтобы привлечь капитал. Работающие в регионах банки преимущественно тоже являются филиалами московских, то есть у них стандартные продукты. Не исключено, что МФЦ «Астана» даст регионалам новые возможности и с помощью этой площадки мы сможем привлекать финансирование в крупные проекты, — говорит Беневалевский.

Международный финансовый центр «Астана» создан в 2015 году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Акционерами AIX являются  Шанхайская фондовая биржая (SSE), Нью-йоркская биржа NASDAQ, Фонд шелкового пути и Goldman Sachs. 14 ноября на бирже МФЦА состоялось первое размещение — IPO провела крупнейшая в урановой отрасли компания «Казатомпром». Основные направления работы финцентра: развитие рынков капитала, управление активами, развитие сектора исламского финансирования. управление средствами частных лиц, новые финансовые технологии, а также «зеленые» финансы.

 Фото предоставлено международным финансовым центром «Астана»

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