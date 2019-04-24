Прожиточный минимум в I квартале 2019 года вырос на 659 рублей

В Новосибирской области установлен прожиточный минимум за I квартал 2019 года. Согласно постановлению губернатора области Андрея Травникова, он составил 11 211 рублей. По сравнению с IV кварталом 2018 года прожиточный минимум в среднем на жителя области вырос на 659 рублей (с 10 552 руб).

По основным социально-демографическим группам населения прожиточный минимум составил: для трудоспособного населения – 11 908 руб. (с 11 217 руб), пенсионеров – 9033 руб.(с 8 524 руб.), детей – 11 539 руб. (с 10 800 руб.).

Фото: pixabay.com, автор- Paolinio