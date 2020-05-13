Новосибирские компании в числе полуфиналистов конкурса Криптонит Startup Challenge

Инвестиционная компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») завершила отборочный раунд второго Всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. По его итогам на выход в финал претендует 20 команд, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что заявки на участие в сезоне 2020 подали 529 стартапов. В течение апреля организационный комитет и экспертный совет конкурса оценивал заявленные проекты. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по системе оценки, соберутся на очных защитах и представят проекты членам жюри. Полуфинальные раунды состоятся в онлайн-формате 14 и 15 мая.

— В этом году на конкурс заявлено немало интересных стартапов, чьи команды вместе с пониманием потребностей рынка, обладают амбициями и необходимыми компетенциями. Большинство из них решают важные задачи в своем классе, от проектирования новых объектов ИТ-инфраструктуры, до анализа потокового видео в робототехнике, — отметил Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит». Все они в будущем могут составить конкуренцию технологиям и решениям на их основе как DJI, ABBYY Compreno, Google AutoML, Akamai и другим известным на весь мир компаниям.

По его словам, в новом сезоне 13 из 20 полуфиналистов представляют Москву, 7 стартапов представляют областные и региональные центры: Дубну, Санкт-Петербург, Волгоград, Новосибирск, Екатеринбург и Пятигорск. Большинство проектов сезона 2020 года принимают участие впервые. Есть в конкурсе и команды, дошедшие до финала в конкурсе прошлого года, — Mind&Machine и Botkin.AI.

Отмечается, что среди полуфиналистов — стартапы, реализующие технологии информационной безопасности, интернета вещей, робототехники и аппаратные решения для бизнеса. Наиболее популярным направлением стал искусственный интеллект. Фаундеры применяют технологии AI в таких сферах как медицина, промышленность и ритейл.

ТОП 20 стартапов Криптонит Startup Challenge 2020: MedFrame, Москва (платформа для верификации и подготовки данных для машинного обучения в медицине), MEDVR, Москва (VR симуляторы для медицины), Botkin.AI, Москва (платформа для анализа медицинских изображений), Via.Delivery, Москва (платформа для доставки и выдачи заказов интернет-магазинов в сетевом ритейле), AIDRONE, Дубна (технология интеллектуализации дронов для мониторинга инфраструктурных объектов), Mind&Machine, Москва (сервис для оптимизации планирования и управления персоналом), Stereotech, Волгоград (технология пятикоординатной печати), Gorserv, Москва (маркетплейс и городская служба сервиса), Craft Talk, Москва (интеллектуальная омниканальная чат-платформа), DST, Новосибирск (аналитическая платформа для обработки неструктурированных данных),Thercon, Екатеринбург (энергоэффективное теплоотведение для ЦОД-инфраструктуры), КАРТАУРОЖАЯ, Москва (сервис прогноза сбора урожая), VR Concept, Москва (приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками), Rembrain, Москва (облачная платформа для обучения роботов), Linc (Aura360), Пятигорск (универсальная технология передачи данных и управления IoT устройствами), Botman.one, Москва (визуальный конструктор для автоматизации бизнес-процессов), Uploadcare, Санкт-Петербург (облачная платформа для ускоренной доставки контента), Expasoft, Новосибирск (платформа для периферийных вычислений на основе технологий ускорения нейронных сетей), Texel, Москва (технология сканирования и измерения тела человека для рекомендации подходящего размера одежды), а также SafeCopy, Москва (решение для защиты печатных, графических и электронных копий документов).

Результаты полуфинальных раундов будут объявлены не позднее 20 мая. В финал прорвутся только 10 команд, которые представят свои идеи жюри – главам крупнейших корпораций страны, среди которых: основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Призовой фонд конкурса составляет 10 миллионов рублей. Кроме финансирования команда-победитель получит комплексную диагностику заявленного проекта, практические рекомендации по доработке и масштабированию, и возможность запустить пилот на базе компаний «ИКС Холдинга» (около 30 предприятий).

Фото предоставлено пресс-службой компании