«Новосибметалл» расширяет складские мощности

В планах АО НКФ «Новосибметалл» (Москва) на 2020 год — строительство складских мощностей площадью 5 тысяч кв. м. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном в открытых источниках. Заместитель директора АО КФ «Новосибметалл» (Обособленное подразделение компании в Новосибирске. — Ред.) Дмитрий Венгловский подтвердил редакции InfoPro54, что строительство склада уже началось — на площадке компании по адресу ул. Мира, 58.

— Решение о строительстве склада принималось два года назад. Мы рассчитывали на увеличение спроса на объекты класса B-B+, так как в Новосибирске, по нашим оценкам, их недостаточно, — пояснил он. — В конце 2019 года мы приступили к подготовительным работам, в апреле вышли на площадку, несмотря на кризис и режим самоизоляции. Сейчас мы не только выполняем свои обязательства перед контрагентами, но и даем работу партнерам. Объект планируем сдать в эксплуатацию в конце 2020 года.

Объем инвестиций в проект в компании не озвучивают.

Венгловский уточнил, что под управлением КФ «Новосибметалл» находится земельный участок площадью 22 га, где расположены офисные, складские и производственные объекты, а также 9 км железнодорожных путей. Под склады уже заняты около 50 тысяч кв. м недвижимости или 25% площадки.

— Фактически мы сейчас работаем в статусе транспортно-логистического центра. В приоритете клиенты малого и среднего бизнеса, которые хотят работать в городе и которым необходимы объекты до 4-5 тысяч кв. м. Сейчас у нас около 70 арендаторов, они снимают от 16 кв. м (офисы) до 10 тысчч кв. м. На начало пандемии все склады у нас были сданы, — говорит Дмитрий Венгловский.

Собеседник InfoPro54 отметил, что после сдачи нового объекта у «Новосибметалла» еще останутся земельные ресурсы и инфраструктурные мощности для дальнейшего расширения складской недвижимости. Впрочем, он не исключает, что сложившаяся в экономике ситуация может скорректировать спрос на такие объекты. Площадка позволяет развивать на ней и производственные объекты, но для этого нужно решить вопрос с увеличением мощностей по энерго- и теплоресурсам. Эти работы сейчас ведутся.

Приоритетными направлением деятельности АО НКФ «Новосибметалл» в 2019 году являлись складская и офисная логистика, аутсорсинг металлопроката. Выручка компании составила 202,48 млн рублей, чистая прибыль — 66,8 млн. Среднесписочная численность работников — 83 человека, говорится в годовой отчетности. Акционерами компании являются Хаджибикар Албаков и Егор Тарабасов, гендиректор компании и обособленного подразделения — Евгений Жигайлов, говорится в годовом отчете.

Фото предоставлено Дмитрием Венгловским